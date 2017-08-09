«مدارس السيتي» تعود بـ 5 مراحل تدريبية في الموسم الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

كشفت مدارس السيتي لكرة القدم عن خطتها التوسعية للموسم الجديد، بعد تمديد المراحل التدريبية للموسم القادم الذي ينطلق في 10 سبتمبر المقبل إلى 5 مراحل بدلاً من 4، وبما يعادل 200 ساعة إضافية من التدريب على مدار الموسم.

وجاءت الخطة التوسعية لبرنامج السيتي، بسبب الإقبال الكبير والمتزايد الذي شهده خلال المواسم الماضية، وبهدف توفير مزيد من الحصص التدريبية والعمل على تحسين مهارات البنين والبنات وتطوير كفاءتهم، بالإضافة إلى منح مجموعة أكبر من اللاعبين في الدولة فرصة الانضمام واللعب في أكبر أكاديمية لكرة القدم في الشرق الأوسط.

وبهذه المناسبة صرح لويس تشايلدز، المدير التنفيذي لأكاديمية السيتي: نحن متحمسون لإطلاق مرحلة خامسة جديدة خلال الموسم السابع لمدارس السيتي، لدينا مقومات تؤكد بأننا نسير في الطريق الصحيح، وأكد تشايلدز أن خطتهم في الموسم المقبل سوف تركز بشكل كبير على تطوير مهارات الفتيات وإعطائهن فرصة اللعب والمشاركة في مباريات وبطولات معروفة، وخصوصاً بعد النجاح الباهر والإنجازات الكبيرة لفريق سيدات السيتي ومتابعتهن لتحقيق الأرقام القياسية المحلية، بعدما حققت سيدات السيتي لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات «من دون أي خسارة» وكأس كونتيننتال تايرز هذا العام.

كما يشهد العام المقبل مشاركة فرق مدارس السيتي ومن مختلف الفئات العمرية في العديد من البطولات المحلية والدولية، بما يساهم في تعزيز خبرتهم على أرض الملعب، فضلاً عن إقامة منافسات النسخة الثانية من كأس مانشستر سيتي في أبوظبي، والذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة أكثر من 60 فريقاً من دول مجلس التعاون، وستقام جميع المباريات في مدينة زايد الرياضية.

من ناحية أخرى، تخطط هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة لاستمرار حملتها السياحية العالمية «حكايتك الاستثنائية» التي تهدف إلى تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة سياحية، توفر الكثير من الحكايات والتجارب الفريدة، التي تمنح زوارها ذكريات لا تُنسى يحتفظون بها ويروونها مدى الحياة، وذلك بعد أن لفتت أنظار جمهور كرة القدم في أميركا خلال يوليو الماضي، عندما نظمت مبادرة ترويجية موسعة حققت نجاحاً كبيراً.

وتسعى هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، عبر علاقة التعاون الممتدة مع نادي مانشستر سيتي «البلومون»، إلى دعم هذه الحملة عن طريق الاستفادة من الشعبية العالمية الكبيرة لكرة القدم، وشغف الجمهور بتبادل حكاياتهم عن ناديهم المفضل. وشكلت جولة مانشستر سيتي الصيفية الأخيرة في الولايات المتحدة نقطة انطلاق هذه المبادرة الترويجية.

واستخدمت الهيئة، بصفتها الجهة الراعية للجولة، المباريات الثلاث، التي ارتدى فيها الفريق قمصاناً تحمل شعار «زوروا أبوظبي»، لتدشين حملتها «حكاية السيتي الاستثنائية» التي تستمر على مدار الموسم، وتدعو الجمهور لمشاركة ذكرياتهم وحكاياتهم كمشجعين للسيتي، مع فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي رحلة مدفوعة النفقات بالكامل إلى العاصمة الإماراتية.