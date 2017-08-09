الوحدة يضم «سبيل» من «شباب الأهلي ـ دبي»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

تلقى الوحدة موافقة من نادي شباب الأهلي دبي، على إعارة مدافع الأخير عادل سبيل إلى صفوف «العنابي»، لمدة موسم، على أن يلحق سبيل بفريق الوحدة في معسكره الخارجي بالنمسا، عقب اكتمال عملية انتقاله في اليومين المقبلين.

وكان الوحدة قد تقدم في وقت سابق بطلب إلى نادي شباب الأهلي دبي، لضم عبد العزيز الكعبي وعادل سبيل، لكن إدارة الأخير فضلت انتقال سبيل فقط بنظام الإعارة. من جهة أخري، يواصل الوحدة تدريباته الصباحية والمسائية اليوم بمعسكره في النمسا، الذي انتظم فيه الفريق منذ أمس الأول، بقائمة تضم 23 لاعباً، ويلحق به اللاعبان خليل إبراهيم وخالد الظنحاني في الأسبوع الأخير من المعسكر، الذي يستمر حتى 29 من الشهر الحالي، وتتخلله 5 مباريات ودية يستهلها الثلاثاء المقبل، بلقاء فريق نمساوي درجة أولى، ويختتمها بلقاء أودنيزي الإيطالي يوم 28 من الشهر الحالي.

يذكر أن الوحدة أتم تعاقدات محدودة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث سبق له ضم المغربي مراد باتنا، ومدافع العروبة عبد الله الظنحاني، ليكون عادل سبيل الوجه الثالث في صفوف الفريق ضمن انتقالات الموسم الجديد، بينما صعد عدد من اللاعبين الشباب من فريق الرديف، أبرزهم الحارس محمد حسن الشامسي، ولاعب المحور سالم البلوشي.