«المسابقات» تدرس تقديم موعد نهائي كأس رئيس الدولة

معتز الشامي (دبي)

تدرس لجنة المسابقات، بالتنسيق مع لجنة دوري المحترفين، تقديم موعد المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، الذي يحمل في الموسم الجديد شعار «عام زايد»، لتقام في الأيام الأولى من شهر مايو المقبل، بدلًا من الموعد السابق المحدد بإقامتها منتصف الشهر نفسه، وذلك قبل قرار دمج الأندية، وتقليص عدد الفرق المشاركة بدوري الخليج العربي للمحترفين إلى 12 فريقاً بدلًا من 14، كما كان الوضع سابقاً.

ويتيح قرار التقليص، أريحية في روزنامة الموسم، تزامناً مع تأجيل كأس الخليج للمنتخبات، والتي كان من المقرر إقامتها ديسمبر المقبل، حيث سيتم اختيار موعد بديل ودولة بديلة للاستضافة، ما يتيح للاتحاد فرصة اختيار مواعيد تناسب كافة الأطراف، ويمنح الأندية الفرصة لبرمجة مشاركاتها بدوري أبطال آسيا الموسم الجديد بشكل أفضل.

وترغب اللجنة بالتنسيق مع المحترفين، في عدم الابتعاد كثيراً عن ختام الدوري المقرر 29 أبريل من العام المقبل، بحيث يكون النهائي أحد أيام 3 أو 4 أو 5 مايو المقبل.

من جهة ثانية، علمت «الاتحاد» أن المسابقات كانت قد رفعت توصية لاتحاد الكرة، بتحمل الأخير تكاليف إقامة مباريات الكأس على الملاعب المحايدة وما يرتبط بها من تنظيم وضيافة لكلا الفريقين، وهو المقترح الذي لاقى قبولاً بين الأعضاء، فيما ينتظر أن يشهد الموسم المقبل، تعديلات شاملة في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، من الناحية التنظيمية ومن حيث لوائح البطولة نفسها، حيث سيتم سحب قرعة جديدة في كل مرحلة من مراحل البطولة، وتكون القرعة الأولى لمباريات دور الـ 16، وتجرى قرعة أخرى لمباريات ربع النهائي، وكذلك قرعة لمباريات نصف النهائي، كما تقرر تنفيذ توصية اللجنة، بتخصيص مكافآت مالية للأندية المتأهلة لنصف النهائي، إلا أن آلية توزيع تلك المكافآت والمبلغ المتوقع رصده، لم يتم تحديده بعد، وإن كانت المؤشرات تتجه لتخصيص مبلغ لا يقل عن مليون درهم، يوزع على الأندية المتأهلة لهذا الدور، وقد يتم زيادة المبلغ بعد بدء التنسيق مع الشركات الراعية للبطولة.