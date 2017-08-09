«الفيكتوري» يغادر ‬إلى ‬الصين للمشاركة في بطولة العالم

دبي (الاتحاد)
توجه إلى الصين أمس، وفد مؤسسة الفيكتوري تيم إلى مدينة هاربين عاصمة مقاطعة هيلونججيانج في الصين والتي من المقرر أن تستضيف فعاليات جائزة هاربين للزوارق السريعة «الفورمولا-1» الجولة الثالثة من بطولة العالم 2017 والتي تستمر حتى يوم الأحد المقبل.
ومن&lrm المنتظر أن يكتمل عقد الفريق بحضور ومشاركة سائقي الفريق أحمد الهاملي قائد زورق فيكتوري 3 والأميركي شون تورنتي قائد زورق فيكتوري 4، إضافة إلى محمد المطلعي والذي سيخوض الجولة الثانية لجائزة الفورمولا (أف 4) على متن زورق 3.
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ويقف&lrm في صدارة الترتيب الفنلندي سامي سيليو قائد زورق بابا ريسينيج 11 برصيد 30 نقطة يليه في المركز الثاني الإيطالي اليكس كاريلا قائد زورق أبوظبي 6 برصيد 29 نقطة، ثم حامل اللقب في السنوات الثلاث الماضية الفرنسي فيليب شيب قائد زورق شينيزين الصين 1 برصيد 20 نقطة في المركز الثالث، ويأتي في المركز الرابع البرتغالي دوراتي بينافيتي قائد زورق اتلتيك 10 برصيد 14 نقطة، ثم الثنائي تورنتي والهاملي قائدا زورقي فيكتوري 4 و3 في المركزين الخامس والسادس على التوالي.
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ويسعى&lrm محمد المطلعي إلى تحقيق نتائج جيدة في الجولة الثانية لجائزة الفورمولا -أف 4 والتي ستجمعه مع نخبة من الأبطال الشباب والذين يسعون بكل قوة للدخول إلى عالم سباقات الفورمولا - 1 من بوابة هذه البطولة الكبيرة حيث سيقام سباقين اثنين الأول يوم بعد غدٍ والثاني مع ختام فعاليات الحدث الأحد.
وتقام غداً عمليات التسجيل والفحص الفني والتجارب الحرة للفورمولا- 1 والفورمولا أف 4، فيما تجري تصفياتها السبت مع السباق الأول، وتقام تجارب الفورمولا-1 في اليوم نفسه مع سباق الزمن.
وتقام تصفيات الزمن للفورمولا أف 4 والسباق&lrm الثاني الأحد مع السباق&lrm الرئيس للفورمولا - 1.