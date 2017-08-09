«الفيكتوري» يغادر ‬إلى ‬الصين للمشاركة في بطولة العالم

دبي (الاتحاد)

توجه ‬إلى ‬الصين أمس، ‬وفد ‬مؤسسة ‬الفيكتوري ‬تيم ‬إلى ‬مدينة ‬هاربين ‬عاصمة ‬مقاطعة ‬هيلونججيانج ‬في ‬الصين والتي ‬من ‬المقرر ‬أن ‬تستضيف ‬فعاليات ‬جائزة ‬هاربين ‬للزوارق ‬السريعة ‬«الفورمولا-1» ‬الجولة ‬الثالثة ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬2017 ‬والتي ‬تستمر حتى ‬يوم ‬الأحد ‬المقبل.

ومن&lrm ‬المنتظر ‬أن ‬يكتمل ‬عقد ال‬فريق بحضور ‬ومشاركة سائقي ‬الفريق أحمد ‬الهاملي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬والأميركي ‬شون ‬تورنتي ‬قائد ‬زورق ‬فيكتوري ‬4، ‬إضافة ‬إلى محمد ‬المطلعي ‬والذي ‬سيخوض الجولة ‬الثانية ‬لجائزة الفورمولا (‬أف ‬4) ‬على ‬متن ‬زورق ‬3.

وحصد الفريق المركزين الثالث والرابع في الجولة الثانية التي أقيمت في ‬مدينة ‬أيفيان ‬الفرنسية يوليو الماضي عبر شون ‬تورنتي ‬قائد ‬زورق ‬4 الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة وأحمد ‬الهاملي ‬قائد ‬زورق ‬3 الذي حصد 9 نقاط.

ويقف&lrm ‬في ‬صدارة ‬الترتيب ‬الفنلندي ‬سامي ‬سيليو ‬قائد ‬زورق ‬بابا ‬ريسينيج ‬11 ‬برصيد ‬30 ‬نقطة ‬يليه ‬في ‬المركز ‬الثاني ‬الإيطالي ‬اليكس ‬كاريلا ‬قائد ‬زورق ‬أبوظبي ‬6 ‬برصيد ‬29 ‬نقطة، ‬ثم ‬حامل ‬اللقب ‬في ‬السنوات ‬الثلاث ‬الماضية ‬الفرنسي ‬فيليب ‬شيب ‬قائد ‬زورق ‬شينيزين ‬الصين ‬1 ‬برصيد ‬20 ‬نقطة ‬في ‬المركز ‬الثالث، ويأتي في ‬المركز ‬الرابع ‬البرتغالي ‬دوراتي ‬بينافيتي ‬قائد ‬زورق ‬اتلتيك ‬10 ‬برصيد ‬14 ‬نقطة، ‬ثم ‬الثنائي ‬تورنتي ‬والهاملي ‬قائدا ‬زورقي ‬فيكتوري ‬4 ‬و3 ‬في ‬المركزين ‬الخامس ‬والسادس ‬على ‬التوالي.

وتقدم فريق الفيكتوري في ‬لائحة ‬ترتيب ‬الفرق ‬بعدما ‬أضاف ‬تورنتي ‬12 ‬نقطة ‬والهاملي ‬9 ‬نقاط، ‬ليصبح ‬رصيد ‬فريق ‬الفيكتوري ‬21 ‬نقطة ‬وضعته ‬في ‬المركز ‬الرابع ‬خلف ‬أبوظبي ‬المتصدر (‬34 ‬نقطة) ‬وبابا ‬ريسينيج (‬30 ‬نقطة) ‬وشينيزين ‬الصين ‬الثاني (‬22 ‬نقطة).

ويسعى&lrm ‬‬محمد ‬المطلعي ‬إلى ‬تحقيق ‬نتائج جيدة ‬في ‬الجولة ‬الثانية لجائزة ‬الفورمولا ‬-أف ‬4 ‬والتي ‬ستجمعه ‬مع ‬نخبة ‬من ‬الأبطال ‬الشباب ‬والذين ‬يسعون ‬بكل ‬قوة ‬للدخول ‬إلى ‬عالم ‬سباقات ‬الفورمولا - 1 ‬من ‬بوابة ‬هذه ‬البطولة ‬الكبيرة ‬حيث سيقام ‬سباقين ‬اثنين ‬الأول ‬يوم ‬بعد ‬غدٍ والثاني ‬مع ‬ختام ‬فعاليات ‬الحدث الأحد.

وتقام غداً عمليات التسجيل والفحص الفني والتجارب الحرة للفورمولا- 1 والفورمولا أف 4، فيما تجري تصفياتها السبت مع السباق الأول، وتقام تجارب الفورمولا-1 في اليوم نفسه مع سباق الزمن.

وتقام تصفيات ‬الزمن للفورمولا ‬أف ‬4 والسباق&lrm ‬الثاني الأحد مع السباق&lrm ‬الرئيس للفورمولا - 1.