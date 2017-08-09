العامري: إضافة جديدة لرفع مستويات الأمن والسلامة

أبوظبي (الاتحاد)

‫أعلنت حلبة مرسى ياس عن إطلاق أول مركز لفحص المركبات المعدلة في أبوظبي، ويأتي تأسيس المركز في إطار جهود الحلبة الرامية إلى تقنين وضع السيارات، سواء خارج الحلبة، أو تلك التي تشارك في سباقات الدراج.‬

كما يأتي تأسيس المركز تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2016 بخصوص اشتراطات السلامة للمركبات المعدلة، وهو صادر عن إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات)، بالتعاون مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة.

ووقعت شركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات على اتفاقية تأسيس المركز مع نادي الإمارات للسيارات والسياحة، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس الأول، بحضور محمد بن سليم رئيس نادي الإمارات للسيارات، والطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس.‬‬

ويضمن المركز تطبيق مواصفات السلامة والأمان في السيارات بموجب القرار الجديد، وقبل إصدار القرار، لم يكن بإمكان أصحاب السيارات التحقق من سلامة مركباتهم المعدلة، ما يعرض السائقين ومستخدمي الطرق للخطر، وسيتمكن أصحاب المركبات من خلال مركز الفحص من ضمان توافق سياراتهم مع لائحة النظام الجديد للمركبات المعدلة، بما يضمن أعلى معايير السلامة على جميع الطرقات.‬

وتغطي قائمة اللوائح والأنظمة الجديدة أنوع التعديلات على المركبات الجديدة والمستعملة، والتي خضعت لإضافة أو استبدال أجزاء أو أنظمة عليها، كما تشمل المركبات كل أنواع السيارات والدراجات النارية والمقطورات والكرافانات والجرارات.‬

ورحب الطارق العامري، بالإضافة الجديدة التي ستنضم إلى المجموعة الواسعة من الخدمات التي تقدمها الحلبة للسائقين وعشاق رياضة السيارات على حد سواء.‬ وأضاف: نستضيف مركبات معدلة مختلفة ومتنوعة ضمن الفعاليات التي تقام في الحلبة مثل ياس سوبر ستريت تشالنج وفعاليات الدريفت، ويمكن الآن لممارسي هذه الرياضات وعشاق السرعة الاستفادة من خدمات المركز الجديد الذي يساهم في رفع مستويات الأمن والسلامة.‬

من جهته، أوضح محمد بن سليم أن المركز يقدم فرصة لأصحاب المركبات التي خضعت للتعديلات لضمان التزامها بالقوانين الصادرة وتمتعها بمعايير السلامة.‬ وأضاف: سيساهم المركز في نشر المعايير المخصصة للمركبات المعدلة، والتي تضمن السلامة والأمان على جميع المستويات.‬