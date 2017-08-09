حفل مهرجان «أبوظبي للشطرنج» الاثنين المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمدت لجنة المتابعة لمهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج الـ 24 لعام 2017، الذي تنطلق فعالياته الأحد المقبل، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، في اجتماعها مساء أمس الأول بمقر النادي بالبطين الجدول الزمني للمهرجان، الذي يشارك فيه 650 لاعبا ولاعبة من 57 دولة بمختلف تصنيفاتهم.

وحددت اللجنة الساعة الخامسة من مساء الاثنين المقبل، موعداً لحفل الافتتاح الرسمي بقاعة أونكس بفندق دوسيت ثاني أبوظبي، بعدما قامت بتوزيع رقاع الدعوة للجهات كافة الرسمية والاتحادات وأندية الشطرنج، كما أطمأنت على البرامج المصاحبة لفعاليات المهرجان.

ويبدأ المهرجان باستقبال المشاركين من خارج الدولة والذين يتجاوز عددهم أكثر من 200 لاعب ولاعبة ، وهم من أبرز المصنفين في العالم، في مقدمتهم بطل العالم البريطاني نايجل ديفيد شورت المصنف الأول بالمهرجان.

وأشادت لجنة المتابعة بجهود لجنة الاستقبال، والتي عكست الوجه المشرق للتنظيم الناجح خلال المهرجانات السابقة، كحال اللجان والمتطوعين كافة، وتقرر أن يكون يوم الأحد موعداً لورش حكام المهرجان بإشراف الاتحاد الدولي للشطرنج للوقوف على الجديد في قانون اللعبة.

وتشهد الفترة المسائية الوقوف على «بروفة» حفل افتتاح المهرجان المبسط؛ بهدف التعرف إلى التوقيت الزمني الدقيق للحفل، الذي يشتمل على فقرات تراثية وفيلم وثائقي وآخر عن نشاط هيئة الهلال الأحمر الإماراتية والدور الإنساني الذي تقوم به والتي يعود ريع المهرجان لها والذي تحدد زمنه بأقل من 10 دقائق؛ بهدف بدء منافسات البطولات المختلفة، حسب الجدول والزمن المحدد.