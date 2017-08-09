لوريتا ومي الخليل تنضمان لمؤتمر «رياضة المرأة» بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك لوريتا كلايبورن نجمة الأولمبياد الخاص ومي الخليل المؤسسة لـ«ماراثون بيروت الدولي» في النسخة الرابعة للمؤتمر الدولي لرياضة المرأة 2017، الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي يومي 6 و7 نوفمبر المقبل.

ونجحت كلتاهما في إحداث تغيير مجتمعي من خلال الشغف بالجري، وتواصل تأثيرهما على الصعيد العالمي عبر مشاركة قصتهما المذهلة.

وتمثل لوريتا كلايبورن ومي الخليل آخر اسمين تمت إضافتهما إلى قائمة المتحدثين الرئيسين المتميزة في المؤتمر، حيث تم الإعلان عن أول اسمين في قائمة المتحدثين «رها المحرق، أول امرأة سعودية تتسلق جبل إيفرست، والراهبة مادونا، حاملة الرقم القياسي الأكبر سناً في سباقات الرجل الحديدي، كما تم الإعلان عن مشاركة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأميرة هيا بنت الحسين، كأول متحدثة رئيسة في المؤتمر.

لوريتا كلايبورن تحدّت المفاهيم السائدة حول الإعاقة الذهنية لتصبح إحدى نجوم عالم الرياضة، وناشطة بارزة في الدفاع عن ذوي الإعاقات الذهنية، وتعد مي الخليل التي تغلبت على آثار حادث مروع تعرضت له، وبرزت ضمن ظروف اجتماعية صعبة في لبنان، لتؤسس أحد أكثر الفعاليات إلهاماً وتميزاً في المنطقة.