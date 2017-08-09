23 % نمو استثمارات النفط الأجنبية في مصر

القاهرة (رويترز)







قال وزير البترول المصري طارق الملا، أمس، إن استثمارات شركات النفط الأجنبية في بلاده ارتفعت إلى 8.1 مليار دولار في السنة المالية 2016 - 2017 من 6.6 مليار في السنة المالية السابقة.



وتعني هذه الأرقام ارتفاع استثمارات شركات النفط الأجنبية في مصر 22.7% خلال السنة المالية 2016- 2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي.

وقال الملا في اتصال هاتفي مع «رويترز»: «الشركاء الأجانب أنفقوا 8.1 مليار دولار في عمليات البحث والاستكشاف والتنمية في مصر خلال 2016 - 2017 مقابل 6.6 مليار في 2015 - 2016».



وسددت مصر خلال النصف الثاني من 2016 - 2017 نحو 2.2 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد، وهو ما حفز تلك الشركات على زيادة الاستثمارات بجانب الإسراع في تطوير حقل ظُهر التابع لشركة إيني الإيطالية ليبدأ الإنتاج بنحو مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز قبل نهاية 2017.