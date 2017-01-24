« تنمية المجتمع» و «الملتقى الأدبي» في رحلة الخير

دبي (وام)

ترسيخاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوجيه أنشطة هذا العام إلى الجانب الإنساني والخيري، نظم صالون الملتقى الأدبي «رحلة الخير» بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع، وهي عبارة عن حملة إنسانية خيرية تهدف إلى تخصيص ريع هذه الزيارة لخدمة كبار السن، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

شاركت في الحملة 54 امرأة من مختلف إمارات الدولة، انطلاقاً من أبوظبي، وصولًا إلى متحف الساروق في دبي ، مرورا بمنطقة البستكية، وانتهاء بمتحف المرأة في دبي. وقالت سناء سهيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع «كل الشكر إلى المشاركات في هذه الحملة التي عكست حس المسؤولية الاجتماعية التي تعبر عن القيم الراسخة والثابتة في نفوس أبناء دولة الإمارات».

وقالت أسماء صديق، رئيسة صالون الملتقى الأدبي «توجهاتنا لهذا العام، استمدت من خطة الدولة بتخصيص عام 2017 عاما للخير، حيث قمنا بإعداد 12 فعالية على مدار العام تهدف إلى دعم فئة كبار السن، ونتقدم بالشكر إلى وزارة تنمية المجتمع على منحنا الفرصة من خلال هذا التعاون المشترك».