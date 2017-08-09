«هيلتون» تخطط للتوسع في مصر خلال 10 سنوات

القاهرة (رويترز)

قال مهاب غالي، نائب رئيس العمليات في مصر وشمال أفريقيا بمجموعة هيلتون العالمية، إن مجموعته تخطط للتوسع بقوة في مصر من خلال مضاعفة عدد الفنادق التي تديرها إلى 30 فندقاً في غضون ما بين سبع وعشر سنوات.

وذكر غالي أن مصر تمثل لهيلتون ثقلاً في المنطقة، وتحظى باهتمام خاص، ولذا لم تغلق المجموعة فندقاً واحداً في أصعب الظروف. وأكد غالي أن مجموعته تنوي زيادة عدد الفنادق التي تديرها في المغرب، ودخول سوقي تونس والجزائر خلال سنوات قليلة.

وقال غالي «لدينا في مصر حالياً 17 فندقاً نديره ونستهدف زيادة هذا الرقم إلى 30 فندقاً فيما بين سبعة إلى عشرة أعوام. وندير في المغرب فندقين، وهناك ثلاثة أخرى تحت الإنشاء وسنصل إلى عشرة فنادق، بإذن الله، خلال السنوات المقبلة. وسندخل تونس بفندقين أو ثلاثة فنادق خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيكون لدينا فندق على الأقل في الجزائر خلال الثلاث سنوات المقبلة».

وأضاف غالي أن «مجموعته ترى تحسناً في نسب الإشغال بفنادقها في مصر عن العام الماضي وخاصة في القاهرة والإسكندرية ثم الغردقة ومرسى علم. شرم الشيخ والأقصر هما الأكثر تضرراً».