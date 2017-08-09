«نيسان» تبيع قطاع البطاريات الكهربائية إلى «جي إس آر.كابيتال»

يوكوهاما (د ب أ)

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان موتور» أمس، موافقتها على بيع قطاع إنتاج البطاريات وخطوط الإنتاج التابعة له إلى صندوق الاستثمار الخاص «جي.إس.آر كابيتال». ولم يتم الكشف عن الشروط المالية للصفقة حتى الآن.

وتشمل الصفقة شركة «أوتوموتيف إنيرجي سابلاي كوربورشن» لإنتاج البطاريات التابعة لمجموعة «نيسان موتور» إلى جانب مصنع إنتاج البطاريات في «سميرنا» بولاية «تينسي» الأميركية المملوكة لفرع «نيسان» في أميركا الشمالية ومصنع «ساندرلاند» في إنجلترا ومراكز تطوير وإنتاج البطاريات التابعة لشركة نيسان.

وذكرت نيسان أنه سيتم تنفيذ الصفقة بالاستحواذ الكامل على شركة «أوتوموتيف إنيرجي سابلاي كوربورشن» التي تأسست عام 2007 لتطوير بطاريات الليثيوم المؤين، من خلال الاستحواذ على حصة الأقلية المملوكة لشركة «إن.إي.سي كوربورشن» وتبلغ 49%، وفرع صناعة البطاريات المملوك بالكامل لشركة «إن.إي.سي» واسمه «إن.إي.سي إنيرجي ديفايسز».