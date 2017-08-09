دبي (الاتحاد)

استقطبت دبي باركس آند ريزورتس، الوجهة الرئيسية التي تمتلكها «دي إكس بي إنترتيمنتس»، أكثر من مليون زيارة في النصف الأول من العام 2017، مسجلة أكثر من 414.400 زيارة في الربع الثاني، وانخفاض الزوار يعكس الانخفاض المتوقع لقطاع المتنزهات الترفيهية في موسم الصيف.

وبلغ إجمالي الإيرادات لـ«دي إكس بي إنترتيمنتس» خلال الربع الثاني من عام 2017، 119.6 مليون درهم، منها 86.5 مليون درهم أتت عبر المتنزهات الترفيهية مما يعادل تقريباً 209 دراهم للزيارة الواحدة.

وبلغ إجمالي الأصول في 30 يونيو الماضي 12.5 مليار درهم مكونة من الممتلكات والمعدات، الاستثمارات العقارية، والمخزون، والدفعات المقدمة وذمم مدينة أخرى بقيمة 10.3 مليار درهم. وفي نهاية الربع الثاني تم سحب إجمالي التسهيل البنكي البالغة قيمته 4.2 مليار درهم للمرحلة الأولى من دبي باركس آند ريزورتس.

وبلغت النفقات التشغيلية لـ«دي إكس بي إنترتيمنتس» 209 ملايين درهم خلال الربع الثاني من عام 2017.

قال محمد الملا، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إكس بي إنترتينمينتس»، إن الاستراتيجية الجديدة ستتيح إدارة محفظة متنوعة من وجهات التسلية والترفيه، مما يساهم في خلق قيمة جيدة لمساهمي الشركة.