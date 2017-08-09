«نخيل» تطرح عقوداً إنشائية بـ430 مليون درهم في جزر ديرة

يوسف العربي (دبي)

طرحت شركة «نخيل العقارية» أربعة عقود إنشائية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 430 مليون درهم في مشروع جزر ديرة بدبي، إلى 7.5 مليار درهم في مطلع أغسطس الجاري.

وتغطي العقود الأربعة الجزيرتين «أ» و«ب» وذلك لتطوير محطة لمعالجة مياه الصرف، ومحطة تبريد، ومحطة فرعية، بالإضافة إلى تطوير عمليات السدود الخاصة بمنتجع مكون من 800 غرفة.

وقالت الشركة إنها تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في عقود البنية التحتية والإنشاءات بمشروع جزر ديرة، موضحة أنه تم منح العقد الأول بقيمة 228.3 مليون درهم لشركة «في دبليو إس الإمارات»، و«بيتك إس إيه إل»، في إطار مشروع مشترك لتصميم وبناء وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدة 10 سنوات.

وبلغت قيمة العقد الثاني ما يقارب 100 مليون درهم لشركة «الإمارات لتبريد المناطق» «إيميكول» لإنشاء محطة تبريد في منطقة نخيل في سوق ديرة ومباني نخيل المجاورة، مع تشغيل وصيانة لمدة 10 سنوات.

ووفق البيان الذي أصدرته الشركة أمس، بلغت قيمة العقد الثالث نحو 90.5 مليون درهم لشركة «إيه جي باور» لتطوير محطة فرعية لتغطي الجزيرة الجنوبية ومن المقرر أن تضم جزر ديرة ثماني محطات فرعية في المجموع. وبلغت قيمة العقد الرابع 14.5 مليون درهم، وتم منحه لشركة «دلتا» لإنجاز أعمال بناء السدود في منتجع شاطئ ريو الذي يضم 800 غرفة، ومشروع الضيافة المشترك لمشروع نخيل مع فنادق ومنتجعات «ريو» الإسبانية حيث تم إصدار مناقصة إنشاء المنتجع في مايو الماضي، ومن المقرر أن يتم منحها بنهاية هذا العام.