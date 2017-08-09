«أرابتك» تتحول إلى الربحية وتحقق 57 مليون درهم في النصف الأول

دبي (الاتحاد)

حققت «أرابتك القابضة» مجموعة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية زيادة في العائدات لتصبح 4.25 مليار درهم مقارنة بـ 4.16 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016، بزيادة سنوية تبلغ 2%.

وبلغ صافي الأرباح 57 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة وقدرها 233 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016.

وبلغت قيمة حافظة مشاريع الشركة قيد الإنشاء 17.4 مليار درهم مقارنة بحافظة مشاريع قيد الإنشاء قيمة 22.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016 مع فرص قوية متاحة للشركة لتقديم عروضها والفوز بالمناقصات في المستقبل.

وتضمنت كبرى المشاريع الجديدة التي فازت بها أرابتك خلال النصف الأول من سنة 2017، برج وصل «1.46 مليار درهم» وجناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 «353 مليون درهم» ومشروع تطوير ميناء خور دبي «113 مليون درهم».

وكان الإنجاز الرئيس الذي استطاعت الشركة تحقيقه خلال النصف الأول من سنة 2017 هو إنجاز برنامج إعادة هيكلة رأس المال بنجاح في شهر يونيو، حيث أضفى هذا الأمر الاستقرار اللازم للأعمال لتتمكن المجموعة من التخطيط للمستقبل والتطلع إليه بنظرة استشرافية، علاوة على ضمان قدرتنا على البدء في استغلال الفرص المتاحة على النحو الأمثل، بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة تقدماً ملحوظاً في تطبيق نظام محكم لإدارة المخاطر وإعادة التركيز على كفاءاتها الأساسية وأسواقها الرئيسية مما ترتب عليه غرس ثقافة تقوم على المحاسبة وتحمل المسؤولية إلى جانب القدرة على إدارة مستوى الأداء ومتابعته وتنظيم عمليات الشركة بسلاسة وانسيابية وهو الأمر الذي بدوره سيعمل على استمرار تحسين الإنتاجية. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هاميش تيرويت: «ما زلنا مستمرين في ضبط أعمالنا وتنظيمها على نحو متوافق مع خريطة طريقنا الاستراتيجية وهو الأمر الذي كان له أثر إيجابي انعكس على أداء المجموعة.

وأضاف: «سنستمر كذلك في سعينا لتنفيذ حافظة مشاريعنا قيد الإنشاء البالغ قيمتها 17.4 مليار درهم على النحو الأمثل وفي المواعيد المحددة، كما سنستمر في العمل لتحويل المخاطر إلى فرص متاحة من خلال تسوية المطالبات من المشاريع الماضية وتحصيل الذمم المدينة».