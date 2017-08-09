«أرابتك» تتحول إلى الربحية وتحقق 57 مليون درهم في النصف الأول

دبي (الاتحاد)
حققت «أرابتك القابضة» مجموعة الشركات المتخصصة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية زيادة في العائدات لتصبح 4.25 مليار درهم مقارنة بـ 4.16 مليار درهم في النصف الأول من عام 2016، بزيادة سنوية تبلغ 2%.
وبلغ صافي الأرباح 57 مليون درهم مقارنة بصافي خسارة وقدرها 233 مليون درهم في النصف الأول من عام 2016.
|
وتضمنت كبرى المشاريع الجديدة التي فازت بها أرابتك خلال النصف الأول من سنة 2017، برج وصل «1.46 مليار درهم» وجناح دولة الإمارات في إكسبو 2020 «353 مليون درهم» ومشروع تطوير ميناء خور دبي «113 مليون درهم».
|
وأضاف: «سنستمر كذلك في سعينا لتنفيذ حافظة مشاريعنا قيد الإنشاء البالغ قيمتها 17.4 مليار درهم على النحو الأمثل وفي المواعيد المحددة، كما سنستمر في العمل لتحويل المخاطر إلى فرص متاحة من خلال تسوية المطالبات من المشاريع الماضية وتحصيل الذمم المدينة».