دبي (الاتحاد)

وقّعت دائرة الحكومة الإلكترونية بإمارة الشارقة، مذكّرة تفاهم مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بهدف تحديد مجالات التعاون، والعمل المشترك بين الجانبين في مجالات أمن المعلومات، وآلية تنسيق تبادل البيانات، وتوعية الجهات العاملة بمختلف القطاعات الحكومية بأساسيات التعامل الآمن مع الشبكات الإلكترونية.

واستعرض الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة، خلال اجتماع الدائرة مع أعضاء الهيئة برئاسة مديرها العام حمد عبيد المنصوري، سبل التعاون بين الجانبين فيما يتعلّق بأسس الحماية الرقمية وتجنّب مخاطر الفضاء السيبراني وما يتضمنه من هجمات فايروسية وعمليات اختراق بالإضافة إلى إتاحة مختلف خدمات الاستجابة التقنية لحوادث أمن الشبكة العنكبوتية.

وقال الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، المدير العام لدائرة الحكومة الإلكترونية في الشارقة «نسعى من خلال مواكبتنا لمختلف الحلول والابتكارات التقنية إلى ضمان استدامة التطور الرقمي في العمل الحكومي بإمارة الشارقة، كما نسعى من خلال هذه المذكّرة إلى تعزيز التعاون المشترك بيننا وبين مختلف الجهات الحكومية في الدولة بهدف رفع كفاءة منظومتنا الأمنية وجاهزية الحماية الإلكترونية بما يسهم في الحفاظ على قواعد البيانات الأساسية».