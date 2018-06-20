24 مليار دولار أرباح الشركات الحكومية الصينية في مايو

بكين (د ب أ)

ارتفعت أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين في مايو الماضي إلى مستوى قياسي بلغ 155.19 مليار يوان (24 مليار دولار)، حسب ما أعلنت لجنة الإشراف على إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس أن إجمالي الأرباح في الأشهر الخمسة الأولى من العام بلغ 685.94 مليار يوان بزيادة 22.1% على أساس سنوي، وفقا للجنة.

ونما إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركات المملوكة للدولة بنسبة 9.8% على أساس سنوي لتصل إلى 11 تريليون يوان في الفترة نفسها.

وقالت اللجنة إن الشركات المملوكة للدولة مركزيا في الصناعات الناشئة نمت بسرعة، حيث تمثل عائدات الشركات في قطاع الاتصالات نسبة 50.4% من إجمالي إيرادات الشركات المملوكة للدولة مركزيا.

وبنهاية مايو، بلغ متوسط معدل الأصول والخصوم لدى الشركات المملوكة للدولة مركزيا 66%، بانخفاض 0.3 نقطة مئوية عن بداية العام و0.4 نقطة مئوية عن العام السابق، حسب شينخوا.