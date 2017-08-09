520.6 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والصين في 3 سنوات

أبوظبي (وام)

واصلت الصين تصدرها للمركز الأول في قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري بين البلدين في الفترة من 2014-2016 نحو 520.6 مليار درهم، بينما حلت الهند بالمرتبة الثانية وأميركا ثالثاً، ثم جاءت بعد ذلك المملكة العربية السعودية وألمانيا بالمرتبة الخامسة.

وتظهر القراءة التحليلية للأرقام التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، بشأن التجارة الخارجية لدولة الإمارات في السنوات الثلاث الماضية، تواصل النشاط التجاري للدولة ضمن نسب نمو متقاربة، وذلك رغم حالة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وذلك وفقاً لرأي العديد من الخبراء الاقتصاديين.

وتوزعت قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والصين بواقع 170.2 مليار درهم نهاية العام 2016، مقارنة مع 174.6 مليار درهم في عام 2015، ونحو 175.8 مليار درهم خلال 2014.

وعلى صعيد التجارة بين دولة الإمارات والهند، فقد بلغ إجمالي رصيدها خلال السنوات الثلاث الماضية نحو 386.4 مليار درهم، وشهد العام 2016 نمواً جيداً فيها بعدما وصلت قيمتها 131.8 مليار درهم، مقارنة مع 125.8 مليار في العام 2015 و128.8 مليار درهم في العام 2014.

ووصل إجمالي قيمة التبادل التجاري بين الإمارات والولايات المتحدة 312.6 مليار درهم في الفترة من 2014-2016، وقد شهدت ذروتها في العام الأخير الذي قفزت فيه القيمة إلى 111.1 مليار درهم، مقارنة مع 102.2 مليار درهم في العام 2015، ونحو 99.3 مليار درهم في العام الذي سبق.

وعلى جانب التبادل التجاري مع المملكة العربية السعودية التي حلت بالمرتبة الرابعة في قائمة اهم الشركاء التجاريين، فقد بلغ إجمالي الرصيد خلال ثلاث سنوات 231 مليار درهم، وكان أنشطها العام 2015 الذي وصلت فيه القيمة إلى 83.8 مليار درهم، تلاه العام 2014 وبنحو 75.6 مليار درهم، ثم العام 2016 بمقدار 71.6 مليار درهم.

وجاءت ألمانيا بالمرتبة الخامسة في قائمة أهم الشركاء للدولة، ومن الملاحظ تواصل نمو التبادل التجاري بين البلدين خلال ثلاث سنوات، حيث بلغ الرصيد الإجمالي 171.8 مليار درهم، منها 59.1 مليار درهم في العام 2016، مقارنة مع 57.1 مليار درهم في 2015، ونحو 55.6 مليار درهم في العام 2014.