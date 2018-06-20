نيويورك (أ ف ب)
اتهم الملياردير الأميركي إلون ماسك أحد رواد قطاع التكنولوجيا أحد موظّفيه في شركة «تيسلا» بالتخريب وسرقة معلومات «حسّاسة جداً» ونقلها إلى «أطراف ثالثة غير معروفة»، بحسب ما ورد في رسالة داخلية.
وجاء في الرسالة التي نشرها محللون ماليون «صُدمت حين عرفت في عطلة نهاية الأسبوع أن أحد الموظفين في تيسلا ارتكب عملاً تخريبيا يضرّ بعملياتنا».
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وتابع قائلاً «حجم هذه الأفعال ما زال غير واضح، لكن ما أقرّ بفعله حتى الآن سيئ جداً».
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ولم يدل بأي توضيحات حول «الأطراف الثالثة».
وتواصل الشركة تحقيقاتها لمعرفة ما إن كان الموظّف قد تصرّف بمفرده أم أن له شركاء في داخل المؤسسة أو خارجها.