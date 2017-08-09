  • الخميس 18 ذي القعدة 1438هـ - 10 أغسطس 2017م

راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف لـ«الاتحاد»:

مليار درهم حجم سوق التصنيف البحري في الإمارات بنهاية العام 2016
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تاريخ النشر: الخميس 10 أغسطس 2017

قال راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف في حوار مع «الاتحاد»، إن هيئة الإمارات للتصنيف، التي تعد الهيئة الأولى من نوعها في الدول العربية، تستحوذ حالياً 8% من سوق التصنيف البحري في دول الخليج الذي يضم نحو 7000 سفينة.

وأشار الحبسي، إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتصنيف 1200 سفينة سنوياً في الإمارات، إضافة إلى السفن تحت التصنيع، وعدد من السفن في البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وفي المملكة الأردنية الهاشمية، وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن عمليات «تصنيف» تتركز في الإمارات بحكم أنها تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ولذلك فإنها أقرب إلى ملاك السفن في الدولة، مشيراً إلى أن الخطة التوسعية للهيئة تتضمن افتتاح أفرع جديدة لها في الخارج.

فرع السعودية

وتوقع الحبسي، الانتهاء من إجراءات تأسيس فرع الشركة في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي، وهي الخطوة التي وصفها بالمهمة، حتى تصبح الشركة أقرب إلى عملائها من ملاك السفن في المملكة.

ولفت إلى أن فرع «تصنيف» الجديد في المملكة العربية السعودية يضاف إلى فرعي الشركة في كل من عمان والبحرين، اللذين ساهما على مدار الفترة الماضية في توسيع الحصة السوقية للشركة في منطقة الخليج. ... المزيد
     
 

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