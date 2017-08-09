مليار درهم حجم سوق التصنيف البحري في الإمارات بنهاية العام 2016

قال راشد الحبسي الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف في حوار مع «الاتحاد»، إن هيئة الإمارات للتصنيف، التي تعد الهيئة الأولى من نوعها في الدول العربية، تستحوذ حالياً 8% من سوق التصنيف البحري في دول الخليج الذي يضم نحو 7000 سفينة.

وأشار الحبسي، إلى أن الهيئة تقوم حالياً بتصنيف 1200 سفينة سنوياً في الإمارات، إضافة إلى السفن تحت التصنيع، وعدد من السفن في البحرين، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، وفي المملكة الأردنية الهاشمية، وشمال أفريقيا.

ولفت إلى أن عمليات «تصنيف» تتركز في الإمارات بحكم أنها تتخذ من أبوظبي مقراً لها، ولذلك فإنها أقرب إلى ملاك السفن في الدولة، مشيراً إلى أن الخطة التوسعية للهيئة تتضمن افتتاح أفرع جديدة لها في الخارج.

فرع السعودية

وتوقع الحبسي، الانتهاء من إجراءات تأسيس فرع الشركة في المملكة العربية السعودية بنهاية العام الحالي، وهي الخطوة التي وصفها بالمهمة، حتى تصبح الشركة أقرب إلى عملائها من ملاك السفن في المملكة.