«الاتحادية للكهرباء» توقع اتفاقية مع «الفردان»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، اتفاقية تقديم تعاون وشراكة مع الفردان للصرافة لزيادة قنوات دفع الرسوم أمام متعاملي الهيئة في جميع أنحاء الدولة، وبما يعكس تركيز الطرفين على التعاون للمساهمة سوياً في زيادة رضا المتعاملين. وقالت شيخه مراد عبدالله كرم، مدير إدارة الإيرادات والائتمان «إن الهيئة تعمل دائماً على إتاحة سبل وقنوات سداد جديدة ومتنوعة لمتعامليها، من خلال تقديم حلول مبتكرة وإقامة شراكات مناسبة».

وأضافت «إن اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع الفردان للصرافة، توسع بلا شك دائرة شركائنا في مجال تحصيل الرسوم بصفة خاصة، وفي مجال الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة على وجه العموم».

من جهته قال أسامة آل رحمة، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة «إن هذه الاتفاقية تتيح لمتعاملي الهيئة سداد الرسوم عبر أكثر من 60 منفذا للفردان على مستوى الدولة»، وهي بذلك تعتبر قناة جديدة لدفع الرسوم، تضاف إلى القنوات السابقة.