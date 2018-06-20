«ستارباكس»: إغلاق 150 مقهى ودفع 10 مليارات دولار للمساهمين

نيويورك (أ ف ب)

أعلنت شركة «ستارباكس» تسريع إغلاق مقاه تابعة لها في إجراء سيشمل 150 مقهى في الأشهر الـ12 المقبلة أي أكثر بـ 100 مما كان متوقعا واعدة بدفع 10 مليارات دولارات إضافية إلى مساهميها.

وأوضحت المجموعة الأميركية التي بدأت فصلا جديدا من تاريخها مع رحيل رئيس مجلس إدارتها الشهير هاورد شولتز، أنها ستقفل المزيد من المقاهي لم تعد تسجل أداءً فعالا.

ولم تشر المجموعة إلى ما إذا كانت عمليات الإغلاق هذه التي لم تحدد مكانها ستؤدي إلى إلغاء وظائف مكتفية بالقول إنها تنوي تحفيز الابتكار للقضاء على المنافسة. وتجد «ستارباكس» نفسها عالقة في المدن الكبيرة، بين المقاهي التي تقدم القهوة عالية الجودة وبين شبكات الوجبات السريعة مثل «ماكدونالدز» التي عززت ما تقدمه من وجبات فطور وتروج كثيرا للمشروباتها الساخنة.

وقد سرعت الشركة توسعها في الصين التي تشكل 15% من رقم أعمالها.

وقالت الشركة التي تملك أكثر من 28 ألف مقهى في العالم إنها ستعيد توزيع ما مجموعة 25 مليار دولار على مساهميها على شكل شراء أسهمها. وهذا المبلغ يزيد بعشرة مليارات عما أعلنته المجموعة في الثاني من نوفمبر. وقررت كذلك زيادة الربحية الربعية بنسبة 20%.