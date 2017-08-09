«غرفة أبوظبي» تنظم 3 ورش حول النظام الضريبي

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، 3 ورش عمل للتوعية حول «تطبيق النظام الضريبي في الدولة»، بهدف توعية قطاعات الأعمال بآلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالدولة، وذلك في قاعة الاجتماعات في مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بحسب بيان أمس.

الورشة الأولى بعنوان «ضريبة القيمة المضافة لتجار التجزئة وآلية التسجيل» وتعقد يوم 14 أغسطس الجاري، بينما ستكون الورشة الثانية بعنوان «ضريبة القيمة المضافة لقطاع العقارات وآلية التسجيل» وتعقد يوم 16 أغسطس الجاري، والورشة الثالثة بعنوان «ضريبة القيمة المضافة لقطاع المستوردين والمصدرين وآلية التسجيل» وتعقد يوم 20 أغسطس الجاري، وسوف تبدأ ورش العمل في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وتستهدف هذه الورش العاملين في قطاع تجارة التجزئة، قطاع العقارات وقطاع المستوردين والمصدرين.

وقال محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: «يأتي تنظيم ورش العمل الثلاث بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، بهدف توعية الجمهور من ممثلي الأعمال والقطاع الخاص بآليات تطبيق الضريبة المضافة بالدولة، والعمل على جمع ممثلي القطاع الخاص بالقائمين على الهيئة لتبادل وجهات النظر والاستماع إلى الاستفسارات وتبادل المعلومات، ومناقشة جميع جوانب آليات تطبيق الضريبة».