أبوظبي تضع خطة عمل شاملة لتعزيز التنافسية

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز مؤشرات تنافسية الإمارة على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية، بإيجاد نظام عمل يحقق تبسيط وتسهيل وتطوير الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، مما يشجع رجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي كمركز لبدء وتطوير أنشطتهم الاقتصادية المختلفة.

وقال خليفة المنصوري، وكيل الدائرة بالإنابة، إن مكتب أبوظبي للتنافسية التابع للدائرة يعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على تحديد أهم فرص التحسين، ووضع خطة عمل شاملة تتضمن إجراءات تطويرية مناسبة تضمن تحقيق مكتسبات سريعة من خلال التركيز على منح الأولوية لتنفيذ الإصلاحات والتعديلات ذات الطابع غير المعقد.

وأكد حرص مكتب التنافسية على تبني برامج ومبادرات تتيح مواصلة النهوض بتنافسية أبوظبي على المديين المتوسط والبعيد، فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي والعمليات الحكومية وقطاع الأعمال والبنى التحتية والابتكار، وفقاً لمعايير النجاح التي حددتها الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.

وأضاف أن إنشاء مكتب أبوظبي للتنافسية في عام 2011 جاء دعماً لأهداف رؤية أبوظبي 2030، والتي تنص على تحقيق أقصى درجات التنافسية في الإمارة، بحيث يساعد على خلق بيئة اقتصادية محفزة للابتكار والمبادرة، مما يشجع الاستثمار ونجاح المشاريع الاقتصادية في الإمارة.