«جنرال إلكتريك» خارج مؤشر «داو جونز»

شريف عادل (واشنطن)
للمرة الأولى منذ أكثر من قرن، ستكون شركة جنرال إلكتريك الأميركية الشهيرة خارج مؤشر داو جونز الصناعي، حيث سيتم استبدالها بشركة الأدوية والجرينز بووتس، خلال أسبوع من الآن.
وقال ديفيد بليتزر، المدير التنفيذي ورئيس اللجنة المسؤولة عن المؤشر الأشهر في الولايات المتحدة، في بيان، إن «إدخال شركة الأدوية في المؤشر على حساب جنرال إلكتريك سيجعل من المؤشر مقياساً أفضل لقوة الاقتصاد وسوق الأسهم الأميركية، كونه يعطي وزناً أكبر لقطاعي المستهلكين والرعاية الصحية».
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وفي عام 2014، احتلت الشركة المرتبة الرابعة عشرة من حيث الربحية، بينما كانت في عام 2012 رابع أكبر شركة على مستوى العالم، كما كانت في عام 1990 أكبر شركة مدرجة في البورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، وحصل اثنان من موظفيها على جائزتي نوبل، أحدهما في الكيمياء، والآخر في الفيزياء.
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وبعد الإعلان عن استبعاد الشركة من المؤشر، فقد السهم 1.5% من قيمته في تداولات ما بعد إقفال يوم الثلاثاء، بينما ارتفع سعر سهم والجرينز بووتس أكثر من 4%. وقالت الشركة في بيان: «نحن نركز على تنفيذ الخطة التي وضعناها لتحسين أداء جنرال إلكتريك. إعلان اليوم لا يغير شيئاً من تلك الالتزامات أو من تركيزنا على جعل الشركة أقوى وأقل تعقيداً».
لكن بوب نارديللي، الرئيس التنفيذي السابق لجنرال إلكتريك لوسائل النقل، وصف اليوم الذي تم الإعلان فيه عن القرار بأنه «يوم حزين»، وقال في لقاء مع شبكة «سي إن بي سي» إنه يعتقد أن هناك المزيد من الألم للشركة في الفترة القادمة.
وأضاف نارديللي: «جون فلانري (الرئيس التنفيذي الحالي للشركة) أمضى مع الشركة عاماً كاملاً، ولا أعتقد أن الوقت يكون في صالحك عندما تواجه التحديات التي يواجهها». وتعمل الشركة تحت قيادة رئيسها الجديد على التخلص من بعض الأنشطة التي تراها غير مربحة، وإن كانت خطوات تلك العملية ما زالت متعثرة حتى الآن.