مصطفى عبدالعظيم (أورلاندو)

كشفت شركة سيسكو الأميركية عن خططها لطرح حلول البنية السحابية الهجينة على منصة «جوجل كلاود» خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك بعد نجاح المراحل الأولى من إطلاق هذه الحلول التي تم الإعلان عنها رسمياً في شهر أكتوبر الماضي.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، تشاك روبنز، أهمية الشراكة مع جوجل كلاود لتوفير خدمات البنية السحابية الهجينة التي توفر حلولا غير مسبوقة للعملاء ومساعدتهم لتحقيق أقصى استفادة من استثماراتهم في البيئات السحابية والمادية وتسمح لهم باستخدام وإدارة وتأمين الخدمات والتطبيقات في بيئة عمل الحوسبة السحابية العامة، وكذلك من خلال الحلول والنظم والتطبيقات الموجودة في البنية التحتية المعلوماتية المغلقة التي يقتصر استخدامها على العاملين في المؤسسات والشركات فقط، مشيرا إلى أن الحلول الجديدة تتميز بسرعة وحجم البنية السحابية، مع مزايا الأمن المؤسسي.

وكشف مسؤولون تنفيذيون في شركة سيسكو خلال المؤتمر السنوي «سيكسو لايف» الذي عقد في أورلاندو مؤخرا، عن اهتمام الشركة بالدخول في شراكات أخرى في المستقبل مع كبريات الشركات العالمية التي توفر خدمات الحوسبة السحابية ومنها على سبيل المثال شركة أمازون.

وشهدت فعاليات المؤتمر عرضا فعليا لحلول الحوسبة السحابية الهجينية بين سيسكو وجوجل كلاود بحضور تشاك روبنز، الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو، وديان جرين، الرئيس التنفيذي لدى جوجل كلاود، أمام أكثر من 26 ألف مشارك في فعاليات سيسكو لايف 2018. ويمكن نظام الحوسبة السحابية الهجينة المطورين والمستخدمين الذين يعملون في بيئات الحوسبة السحابية العامة المفتوحة، الوصول الى موارد وقدرات وتطبيقات ونظم بيئات العمل الداخلية المغلقة بالمؤسسات، كما أصبح بإمكان المطورين والمستخدمين للبنية التحتية المعلوماتية المغلقة، الوصول إلى الموارد والإمكانات المتاحة ببيئات الحوسبة السحابية المفتوحة، وذلك في اتجاهين متوازيين، عبر واجهات تطبيقات برمجية مرنة وسهلة ومؤمّنة وعالية الكفاءة والسرعة، وهو ما يعد تطوراً كبيراً ومهماً في صناعة تقنية المعلومات.