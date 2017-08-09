«دبي للصادرات» تبحث التكامل التصديري مع «الهند للصناعات الغذائية»

دبي (الاتحاد)

استقبلت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات وفداً رسمياً من جمهورية الهند برئاسة هرسمت بايدل، وزيرة الصناعات الغذائية، وتم بحث فرص التعاون المشترك بين البلدين، واستعراض فرص التصدير الهندية في مجال قطاع الأغذية المعالجة، وفرص المشاركة في معرض الغذاء الهندي العالمي لعام 2017، الذي سيقام بمدينة نيودلهي من 3 إلى 5 نوفمبر المقبل، إضافة إلى تنظيم لقاء جمع الأعضاء من الشركات المحلية المصدرة في قطاع الصناعات الغذائية والأغذية المعالجة مع الوفد الزائر، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة بدعم وترويج الخدمات والمنتجات الخاصة بالشركات الإماراتية، ورفع الفرص التجارية والتصديرية، وفتح قنوات جديدة لتتواصل الشركات المحلية في الأسواق العالمية.

ويأتي استقبال الوفد أيضاً في إطار مساعي المؤسسة في ترجمة توجهات حكومات البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية ودعم الشركات في العمل في السوق الهندي خاصة المصدرين، حيث تعاونت المؤسسة مع قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي لإطلاق «برنامج حماية المشتري العالمي»، الذي يهدف إلى حماية مصالح مستوردي المنتجات من دبي وحفظ حقوقهم في حالة تعرضهم إلى معوقات، أو منازعات تجارية مع المصدرين من إمارة دبي. وينطلق البرنامج من المكتب التمثيلي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات في الهند، لتشمل المرحلة المقبلة سائر دول العالم.

واستقبل علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي؛ ومحمد علي لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك والسيد محمد علي الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، الوفد الزائر، الذي ضم عدداً من المسؤولين الحكوميين منهم الوزارة الهندية للأغذية المصنعة، و«ميجا فود باركس»، ومؤسسة «إنفست الهند» الذراع الاستثمارية للهند، إلى جانب ممثلين من غرف الأعمال الهندية.

وقال علي إبراهيم: «السوق الهندي أحد أهم الأسواق الاستراتيجية للإمارة والدولة بشكل عام، حيث شهد نمواً اقتصادياً بمعدل 6.7% في المتوسط منذ عام 2015 ولن يقل عن هذا المعدل حتى عام 2019 بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتالي يتوقع أن يصل الإنفاق الاستهلاكي في السوق الهندي إلى 13.2 تريليون درهم في 2020 بحسب تقارير مجموعة بوسطن الاستشارية (&rlmBCG)، ‬بالتعاون ‬مع ‬اتحاد ‬الصناعة ‬الهندي»‬.

وأضاف إبراهيم: «ارتفعت صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الهند بنسبة 49% سنوياً طوال العقد الماضي، وهو أعلى معدل مع أي شريك تجاري كبير، فيما زادت الواردات من الهند بنسبة 39%، وتستورد الهند الآن 16% من إجمالي صادرات دول المجلس.