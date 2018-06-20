«سيدات الأعمال» يتعاون مع مستثمري روما

دبي (الاتحاد)

وقعت إمكريديت، الشركة المختصة بتقديم حلول مؤسساتية وائتمانية والمملوكة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مذكرة تعاون استراتيجية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة «ديجيتال فورس برو لتقنية المعلومات».

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق الجيل الأحدث من التقنية المالية المتقدمة لأجهزة نقاط الدفع الرقمية القائمة على البيع في خدمات الدفع الرقمي والموجهة لكافة قطاعات الخدمات والتجزئة في دبي. وتسعى إمكريديت إلى تعزيز التجربة الحياتية، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة في تقديم خدمات قطاع التجزئة على مستوى دولة الإمارات، والإمارة على وجه التحديد.

وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في قرية الأعمال بدبي، علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والعضو المنتدب لشركة «إمكريديت المحدودة»، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي في شركة «ديجيتال فورس برو» والمالكة لمنصة الحلول المالية «إيبوك»، وحضر توقيع المذكرة كل من منى القصّاب، المدير التنفيذي لشركة «إمكريديت المحدودة»، وسونيل مالهوترا، العضو المنتدب لشركة «بي تشين»، والشريك المؤسس لمنصة «إيبوك» المالية. وعدد من المسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها.