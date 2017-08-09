«الاقتصاد» تعلن تخفيضات في أسعار اللحوم والفواكه تصل إلى 50% خلال عيد الأضحى

عمر الحلاوي (العين)

أعلنت وزارة الاقتصاد عن مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار في منافذ البيع الكبرى خلال عيد الأضحى بمدينة العين، من بينها تخفيض أسعار بعض أنواع اللحوم المجدة بنسبة 30%، إضافة لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، مثل العصائر والزيوت والأرز والحليب المجفف، وغيرها بنسبة تصل إلى 50%، مع مبادرة تثبيت الأسعار، وتخفيض أسعار بعض أنواع الفواكه بنسبة 10% إلى 25% خلال العيد.

وأكدت وزارة الاقتصاد توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة في منافذ البيع الكبرى خلال عيد الأضحى، من مختلف الأنواع الأسترالية والنيوزلندية والهندية والباكستانية، كما طالبت الوزارة من المنافذ تقديم مبادرات جديدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع منافذ البيع أمس، في مدينة العين.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في مؤتمر صحفي عقد بمباني الوزارة في العين، إن منافذ البيع الكبرى ساهمت بحوالي 300 مليون درهم خلال شهر رمضان الماضي من خلال مبادرات تخفيض الأسعار المختلفة للسلع والتي وصل عددها إلى 4500 سلعة، لافتاً إلى أن الوزارة وجهت جميع المنافذ بتركيب شاشات تلفزيونية توضح حقوق المستهلك وأرقام التواصل مع الوزارة، بالإضافة لتوضيح أنماط الاستهلاك وأهمية الترشيد في شراء السلع، وأشار إلى أن مبادرة تثبيت الأسعار ستكون مستمرة خلال عيد الأضحى وغير مسموح لمنافذ البيع الكبرى بزيادة الأسعار.