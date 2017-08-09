«الاقتصاد» تعلن تخفيضات في أسعار اللحوم والفواكه تصل إلى 50% خلال عيد الأضحى

عمر الحلاوي (العين)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن مبادرات جديدة لتخفيض الأسعار في منافذ البيع الكبرى خلال عيد الأضحى بمدينة العين، من بينها تخفيض أسعار بعض أنواع اللحوم المجدة بنسبة 30%، إضافة لتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، مثل العصائر والزيوت والأرز والحليب المجفف، وغيرها بنسبة تصل إلى 50%، مع مبادرة تثبيت الأسعار، وتخفيض أسعار بعض أنواع الفواكه بنسبة 10% إلى 25% خلال العيد.
وأكدت وزارة الاقتصاد توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة في منافذ البيع الكبرى خلال عيد الأضحى، من مختلف الأنواع الأسترالية والنيوزلندية والهندية والباكستانية، كما طالبت الوزارة من المنافذ تقديم مبادرات جديدة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع منافذ البيع أمس، في مدينة العين.
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