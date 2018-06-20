«دانوب العقارية» تطلق «لونز» بـ550 مليون درهم

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة دانوب العقارية، مشروعها الحادي عشر، والأول لها في مدينة دبي العالمية «لونز» بتكلفته 500 مليون درهم، الذي يتكون من 1064 وحدة سكنية، شاملة استديوهات وشقق من غرفة نوم واحدة، وأخرى من غرفتي يوم.

وكلفت دانوب المكتب الهندسي «إن إي بي» بتصميم المشروع للبدء في تنفيذه هذا العام 2018 وتسليمه عام 2020، وتمتلك دانوب قبل هذا المشروع 3680 وحدة سكنية بقيمة استثمارات تجاوزت 3.14 مليار درهم في عشرة مشاريع، ومع تسليم مشروع «لونز» الجديد سوف تصل عدد الوحدات السكنية إلى 4744 وحدة سكنية، باستثمارات تجاوزت 3.69 مليار درهم.

قال رضوان ساجان، رئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب: إن هذا المشروع أكبر مشروع لنا حتى الآن سيضيف 1064 وحدة سكنية إلى مجموعتنا الحالية، ونحن متحمسون لإطلاق المشروع في المدينة العالمية التي تتمتع بمجتمع حيوي للغاية، وأشار ساجان إلى أن «لونز» يعد المشروع الثاني الذي تقوم الشركة بإطلاقه هذا العام، بعد ثلاثة أشهر من إطلاق مشروع «جويلز» بقيمة 300 مليون درهم، الذي أضاف 463 وحدة سكنية للمجموعة، بعائد على الاستثمار بلغت قيمته أكثر من 15٪.