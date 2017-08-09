«موانئ دبي العالمية» تنفذ مشروعات جديدة في منطقة قناة السويس

أحمد شعبان (القاهرة)

وافق فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، على إنشاء شركة تنمية رئيسة مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، تقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، حيث تقدم الحكومة المصرية كافة أوجه الدعم اللازم من أجل بدء تنفيذ المشروعات في أسرع وقت.

وعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، اجتماعاً ضم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة جمهورية مصر العربية، إن ابن سليم، استعرض خلال الاجتماع نشاط المجموعة في مصر، والتي تدير ميناء السخنة، ضمن 78 ميناء تتولى إدارتها في 40 دولة في مختلف أنحاء العالم، حيث أكد حرص الشركة على تنفيذ خطة استثمارية متكاملة في مصر تضم عدداً من المشروعات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيداً بما حققته مصر من إنجاز كبير كان محل تقدير وإعجاب العالم تمثل في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة في وقت قياسي، ومن خلال توفير التمويل في أسبوع واحد بأموال مصرية خالصة.

وأعرب ابن سليم، عن تطلع المجموعة لتعزيز نشاطها في مصر، وتطوير وتنمية استثماراتها في المنطقة الاقتصادية من خلال إنشاء منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كافة الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، وذلك في ضوء ما لمسوه من توجهات إيجابية للحكومة المصرية، وحرص قيادتها على تذليل مختلف العقبات التي تواجه المستثمرين، فضلاً عما تشهده مصر من تطور كبير على الصعيد الاقتصادي، وتقديرهم بأن منطقة قناة السويس تعد من أكثر المناطق تميزاً في العالم على الصعيد الاقتصادي، فضلاً عن قربها من مختلف الأسواق العالمية، واستحواذها على جزء كبير من حركة التجارة العالمية، خاصة أن قناة السويس تمثل عموداً فقرياً للنقل البحري على الصعيد الدولي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقدير مصر الكبير لدولة الإمارات الشقيقة وقياداتها، مشيداً بمواقفهم الداعمة لإرادة الشعب المصري.

ورحب الرئيس بتعزيز التعاون مع مجموعة موانئ دبي العالمية، وقيام المجموعة بتوسيع نشاطها في مصر، خاصة في ظل دورها الهام في دعم حركة التجارة الدولية وتطوير صناعة الموانئ العالمية.