دبي (الاتحاد)

وقعت إمكريديت، الشركة المختصة بتقديم حلول مؤسساتية وائتمانية والمملوكة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، مذكرة تعاون استراتيجية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وذلك بالتعاون مع شركة «ديجيتال فورس برو لتقنية المعلومات».

وتهدف الاتفاقية إلى تطبيق الجيل الأحدث من التقنية المالية المتقدمة لأجهزة نقاط الدفع الرقمية القائمة على البيع في خدمات الدفع الرقمي والموجهة لكافة قطاعات الخدمات والتجزئة في دبي. وتسعى إمكريديت إلى تعزيز التجربة الحياتية، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة في تقديم خدمات قطاع التجزئة على مستوى دولة الإمارات، والإمارة على وجه التحديد.

وقام بتوقيع الاتفاقية التي جرت في قرية الأعمال بدبي، علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والعضو المنتدب لشركة «إمكريديت المحدودة»، وعبد الله الشامسي، الرئيس التنفيذي في شركة «ديجيتال فورس برو» والمالكة لمنصة الحلول المالية «إيبوك»، وحضر توقيع المذكرة كل من منى القصّاب، المدير التنفيذي لشركة «إمكريديت المحدودة»، وسونيل مالهوترا، العضو المنتدب لشركة «بي تشين»، والشريك المؤسس لمنصة «إيبوك» المالية. وعدد من المسؤولين في اقتصادية دبي ومؤسساتها. وستعمل شركة «ديجيتال فورس برو» على تطوير شبكة الدفع الرقمي لعمليات التجزئة لصالح إمكريديت وفق أعلى المعايير الأمنية، بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني الشامل لعمليات الإنفاذ والتشغيل لأجهزة نقاط البيع لدى المتاجر بوساطة العملة المشفرة «إم كاش» المملوكة لإمكريديت.

وقال علي إبراهيم: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، وعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع أول شركة إماراتية متخصصة في مجال التكنولوجيا المالية المتقدمة. يوفر هذا التعاون لإمكريديت وسيلة دفع فورية وآمنة لشريحة واسعة من المستهلكين ومتاجر البيع المنتشرة في كافة أنحاء إمارة دبي، كما ستعمل الشبكة على إتاحة تجربة فريدة للعملاء عند إجراء عمليات السداد لرسوم الخدمات والمرافق الحكومية، والاتصالات بما في ذلك عمليات تحويل الأموال مستقبلاً، من خلال أجهزة نقاط البيع الخاصة بشركة «إمكريديت»، وهو ما سيسهم في الارتقاء بخدمات الدفع الذكي في مدينة دبي والاستفادة من تكنولوجيا «البلوك تشين» باعتبارها سجل توزيع لامركزي فائق الموثوقية».