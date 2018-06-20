«جولديلوكس» ينجح في إعادة هيكلة «مجموعة نوبل»

دبي (الاتحاد)

أعلن صندوق «جولديلوكس» أنه وبعد شهور من المداولات و المفاوضات مع «نوبل» وائتلاف الدائنين، وافق الأخيرين على مطالبات صندوق «جولديلوكس» وأهمها رفع حصة المساهمين في الكيان الجديد لـ «نوبل» إلى نسبة 20%. إن هذا التغيير الجذري يمثل زيادة بنسبة 5% على الحصة المقترحة سابقاً (15٪) فيما يخص إعادة الهيكلة المالية للشركة.

كذلك اتفق كل من «نوبل» وائتلاف الدائنين مع صندوق «جولديلوكس» على ترشيح صندوق «جولديلوكس» لعضو في مجلس إدارة الكيان الجديد لـ«نوبل» فور إتمام عملية إعادة الهيكلة. وبموجب هذا التوافق، سينضم أجيت جوشي، مدير صندوق «جولديلوكس»، إلى مجلس إدارة «نوبل».

إضافة إلى الدعم الذي وفره فريق صندوق «جولديلوكس» لعملية إعادة الهيكلة، وافقت مجموعة أبوظبي المالية (شركة الاستثمار التي يتبع لها مدير صندوق «جولديلوكس») على إنشاء شراكة مع «نوبل» لتعزيز وتوسيع نشاطات وحضور «نوبل» والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط. ويشار إلى أنه على خلفية هذا التعاون بين صندوق «جولديلوكس» و«نوبل»، قام صندوق «جولديلوكس» بسحب جميع المطالبات القضائية بشأن إعادة الهيكلة التي رفعها الصندوق ضد «نوبل» وبعض المديرين الحاليين والسابقين من «نوبل» وائتلاف الدائنين. واتفق كل من «نوبل»، «جولديلوكس» وائتلاف الدائنين على تسوية لوقف متبادل لكافة مطالبات الأطراف ضد بعضها.

وقال أجيت جوشي مدير صندوق «جولديلوكس»: «لطالما احتلت مصالح (نوبل) دائرة اهتمامات صندوق»جولديلوكس«. وأن تكون قوية، ويقع في صلب أهداف صندوق (جولديلوكس) وسعينا الدائم نحو تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. إن التسوية المعقودة مع (نوبل) وائتلاف الدائنين هي نتيجة للمفاوضات الأخيرة التي أنجزناها، وهي دليل واضح على النهج البناء الذي يعتمده صندوق«جولديلوكس». وسوف نتعاون مع (نوبل) ونقدم دعمنا لفتح أبواب جديدة أمامها؛ وسنعمل على خلق فرص جديدة في منطقة الشرق الأوسط، المنطقة التي تشكل السوق الرئيسة لجولديلوكس».