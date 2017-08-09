مطارات أبوظبي تنال شهادة «تشغيل خدمات معلومات الطيران»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مطارات أبوظبي على شهادة «تشغيل خدمات معلومات الطيران (AFIS)» لمطار صير بني ياس، التي تمنحها الهيئة العامة للطيران المدني، ليكون هذا الاعتماد الأول من نوعه في دولة الإمارات، بحسب بيان أمس.

ويتم تقديم هذه الشهادة المرموقة للساحات الجوية التي توفر معلومات أشمل عن الحركة والرحلات الجوية فيها، وخدمات آليات مراقبة الحركة الجوية المتكاملة. وحازت مطارات أبوظبي على هذه الشهادة بعد توفير مطار صير بني ياس للخدمات التي تنطوي تحت هذا الاعتماد، ومعلومات للطيارين عن حركة الهبوط والإقلاع الجارية في مرافق الساحة الجوية، إضافة إلى معلومات عن حالة الطقس ووضع المدرج، والتي من خلالها، يستطيع الطيار اتخاذ قراره بشأن تشغيل رحلته على نحوٍ أفضل وأكثر أماناً.

وقال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي: «إن النجاح في هذا المشروع يعني أن مطار صير بني ياس بات أول محطة في دولة الإمارات حاصلة على هذا النوع من الاعتماد، ونتوجه بالشكر لكل شركائنا الاستراتيجيين لدعمهم الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز، ونتطلع للمزيد من التطور لهذا المطار المميز».

بدوره قال سيف السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني: «إن أنظمة ولوائح خدمات معلومات الطيران للمطارات تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وإحدى الأوائل القلة على مستوى العالم. وبالتالي فإن إصدار شهادة لهذه الخدمة يعد منهجاً جديداً، مما تتطلب الكثير من التحضير لتحقيق المعايير العالية والضرورية لاستحقاق هذا الاعتماد. ولذلك لا بد من تهنئة كل من مطارات أبوظبي وشركة جال لخدمات الملاحة الجوية، حيث أصبحت الجهة الأولى في المنطقة الحاصلة على هذه الشهادة المحورية».

ومنح محمد الدوسري، مدير الحركة الجوية والمطارات في الهيئة العامة للطيران المدني، شهادة «خدمات معلومات الطيران (AFIS)» الأولى، لمطارات أبوظبي تماشياً مع لوائح وقوانين الطيران المدني، وأثنى على أداء الشركة وجهودها نحو تلبية متطلبات هذا الاعتماد، شاملة العديد من الآليات والوثائق.