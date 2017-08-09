67.7% تراجع تكلفة التأمين على الإصدارات السيادية لأبوظبي خلال النصف الأول

مصطفى عبد العظيم(دبي)
تراجعت كلفة التأمين على الإصدارات السيادية لحكومة أبوظبي، لأجل خمس سنوات، خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 67.7% لتصل إلى 47.47 نقطة أساس في المتوسط، مقارنة مع متوسط قدره 105.4 نقطة أساس في الفترة ذاتها من العام 2016، وفقاً لبيانات مؤسسة «انتركونتيننتال اكستشانج سي إم ايه».
وأظهرت بيانات المؤسسة المتخصصة في تحليل بيانات أسواق الائتمان، ارتفاعاً قوياً في الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 53.2%، وذلك بعد تراجع متوسط احتمالية التخلف عن السداد إلى أدنى مستوياتها خلال النصف الأول من هذا العام لتصل إلى 3.2% مقارنة مع 6.97% خلال الفترة ذاتها من العام 2016، مدفوعة برسوخ الثقة العالمية في اقتصاد الإمارة ومتانة أوضاعها المالية، لتحافظ بذلك على موقعها ضمن أفضل الاقتصادات العالمية في الجدارة الائتمانية.
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وجاءت بيانات مؤسسة «انتركونتيننتال اكستشانج سي إم ايه» مواكبة للتقييمات المرتفعة التي تحظى بها حكومة أبوظبي من قبل وكالات التقييم الدولية، حيث أكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتقييم الائتماني في مطلع الشهر الجاري التصنيف الائتماني السيادي طويل وقصير الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لإمارة أبوظبي عند درجتي «AA» و«A-1» على التوالي، مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.
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وفي الوقت نفسه، ثبتت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني لإصدارات المدى البعيد بالعملات المحلية والأجنبية لإمارة أبوظبي عند مستوى (AA) مع تأكيد النظرة المستقبلية المستقرة لاقتصاد الإمارة، منوهة بقوة الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي.