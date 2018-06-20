«الاتحاد للطيران» تجتاز تدقيق الاتحاد الدولي للسلامة التشغيلية

أبوظبي (الاتحاد)

اجتازت الاتحاد للطيران تدقيق السلامة التشغيلية الذي يجريه الاتحاد الدولي للنقل الجوي كل عامين.

وتمكنت الشركة ومقرّها أبوظبي من تلبية كل المعايير المطلوبة، من دون تسجيل أي ملاحظات، بعد قيام فريق تدقيق السلامة التشغيلية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي بفحص مفصّل لأكثر من 800 إجراء وتدبير للسلامة.

ويسعى تدقيق السلامة التشغيلية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي إلى التأكد من امتثال شركات الطيران بمتطلبات السلامة والممارسات الموصى بها التي يحددها الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويعد أكثر الفحوصات أهمية بالنسبة لعمليات الاتحاد للطيران التشغيلية.

وقال ريتشارد هيل، رئيس شؤون العمليات التشغيلية في الاتحاد للطيران «تحتل السلامة قمة أولويات الاتحاد للطيران وتأتي نتائج تدقيق السلامة التشغيلية خير برهان على ثقافة السلامة الجامعة لدينا. يواصل موظفونا ذوي الخبرات العالية تطبيق وتعزيز وتوفير أعلى تدابير وإجراءات السلامة دقة على امتداد كافة أعمالنا».

وتجدر الإشارة إلى أن تدقيق السلامة التشغيلية، إلزامي على كل الشركات الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، ويقوم على مراجعة المعايير في 8 مجالات تشغيلية، تشمل إدارة العمليات وعمليات الرحلات وعمليات المقصورة والصيانة وترحيل الرحلات والعمليات الأرضية والأمنية وعمليات الشحن.