«الدار» تعين «ماريوت» لإدارة فندق «ياس»

أبوظبي (الاتحاد)

عينت شركة الدار العقارية، شركة ماريوت الدولية، لإدارة فندق ياس فايسروي في جزيرة ياس، تماشياً مع استراتيجية إدارة الأصول في الدار لمحفظتها العقارية التي تبلغ قيمتها 20 مليار درهم. واعتباراً من مطلع يوليو المقبل، تتولى ماريوت الدولية إدارة فندق ياس فايسروي في جزيرة ياس، إذ تباشر عمليات التجديد قبل أن يتم افتتاحه كأول فندق في أبوظبي يحمل العلامة الفندقية المعروفة «دبليو».

وسيتم إعادة تطوير وتصميم الفندق ليتماشى مع معايير فنادق «دبليو»، فضلاً عن بعض التحسينات في الردهة الرئيسة والمسبح. ويواصل الفندق استقبال الضيوف خلال نفس الفترة. ويتميز الفندق بإطلالته على حلبة سباق الفورمولا 1 في أبوظبي.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: يأتي تعيين ماريوت الدولية لإدارة عمليات الفندق في جزيرة ياس تماشياً مع خططنا الاستراتيجية للعمل والتعاقد مع أفضل المُشغلين العالميين، كما أنه يعكس منهجيتنا الواضحة في إدارة محافظنا المختلفة.