بسام عبد السميع (أبوظبي)

أطلقت وزارة الاقتصاد أمس، حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 178 سيارة من سيارات فورد رنجر موديل 2015-2017 المصنعة في الأرجنتين وتايلاند والولايات المتحدة الأميركية على مستوى الدولة، بالتعاون والتنسيق مع شركة الطاير للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات فورد في الدولة وشركة بريميير موتورز الوكيل الرسمي لسيارات فورد في أبوظبي.

وقالت الوزارة «إن الاستدعاء يرجع إلى تركيب مشبك تثبيت الكابل الخاص بناقل الحركة اليدوي، حيث إن مشبك التثبيت قد لا يكون مثبتاً بشكل صحيح إلى الجزء المعدني من كابل مكابح اليد في بعض السيارات المشمولة بالاستدعاء، وقد ينجم عن ذلك احتكاك كابلات ناقل الحركة مع عمود الإدارة الخلفي، بما يؤدي لاحقاً إلى تلف هذه الكابلات، وبالتالي حدوث صعوبة في تغيير السرعة أو فقدان قوة دفع السيارة». وأوضحت الوزارة، أن شركتي الطاير وبريميير ستبادران بالتواصل مع المستهلكين المعنيين لإبلاغهم بالاستدعاء وإحضار سياراتهم للتحقق من عدم حدوث احتكاك بين كابلات ناقل الحركة وعمود الإدارة الخلفي وإصلاحه في حال حدوث ذلك مع استبدال أي قطع متضررة مجاناً.

وأشارت الوزارة، إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزام الوزارة بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة سعياً لحماية المستهلك من أي أضرار، مؤكدة متابعتها عمليات الاستدعاء وسحب السلع بشكل مستمر بالتعاون مع الشركات التجارية. وتنفذ الوزارة عمليات استرداد السلع وفق الممارسات العالمية في حملات الاستدعاء ومتابعتها بشكل فاعل، والتحقق من وجود أي منتجات معيبة في السوق المحلية يتم الإعلان عن سحبها دولياً، أو التي يتم التواصل والتنسيق بشأنها مع منافذ البيع المحلية، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.