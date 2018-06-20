الإمارات تشارك في قمة الحزام والطريق بهونج كونج

أبوظبي (الاتحاد)
تنظم وزارة الاقتصاد وفداً رفيع المستوى برئاسة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، للمشاركة في أعمال القمة العالمية الثالثة «لمبادرة الحزام والطريق»، والتي تنطلق فعالياتها بهونج كونج في 28 من يونيو الجاري.
يضم وفد الدولة نخبة من ممثلي ومسؤولي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص.
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قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في بيان أمس، إن دولة الإمارات تحرص على المشاركة سنويا في أعمال تلك القمة، والتي تتيح المجال واسعاً لتعزيز العلاقات والارتقاء بجسور وفرص الشراكة بين دولة الإمارات وهونج وكونج، وتعريف مجتمع الأعمال والكيانات الاستثمارية في هونج كونج بالمناخ والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات والفرص المتوفرة لا سيما في قطاعات التجارة، والصناعات التقنية المتطورة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الخدمية، وقطاعات النقل والسياحة، فضلاً على السعي لتعزيز العلاقات والشراكة بين المستثمرين الإماراتيين، ونظرائهم من هونج كونج.
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تأتي زيارة نيبال خلال الفترة من 25 و26 من يونيو الجاري، وتشمل عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الحكومة لبحث قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.