الإمارات تشارك في قمة الحزام والطريق بهونج كونج

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم وزارة الاقتصاد وفداً رفيع المستوى برئاسة عبد الله آل صالح وكيل الوزارة لشؤون التجارة الخارجية، للمشاركة في أعمال القمة العالمية الثالثة «لمبادرة الحزام والطريق»، والتي تنطلق فعالياتها بهونج كونج في 28 من يونيو الجاري.

يضم وفد الدولة نخبة من ممثلي ومسؤولي العديد من الجهات والمؤسسات الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي ومن القطاع الخاص.

وتشكل القمة إحدى المنصات الدولية المهمة، والتي تعقد العام الحالي تحت عنوان (التعاون من أجل النجاح) بمشاركة أكثر من 70 متحدثا دوليا من صناع قرار ومسؤولي حكومات وممثلي شركات عالمية، وبحضور ممثلين من أكثر من 30 دولة من مختلف أنحاء العالم، وذلك لاستعراض أهم المشاريع والفرص التجارية والاستثمارية التي توفرها مبادرة الحزام والطريق، لاسيما في القطاعات المالية، والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الخدمات، وأيضا الفرص أمام قطاع ريادة الأعمال، وإلى جانب ذلك تربط القمة ما يقارب 5000 مشارك بمجموعة متنوعة من المشاريع والخدمات وفرص الأعمال لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات المثمرة.

قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، في بيان أمس، إن دولة الإمارات تحرص على المشاركة سنويا في أعمال تلك القمة، والتي تتيح المجال واسعاً لتعزيز العلاقات والارتقاء بجسور وفرص الشراكة بين دولة الإمارات وهونج وكونج، وتعريف مجتمع الأعمال والكيانات الاستثمارية في هونج كونج بالمناخ والبيئة الاستثمارية في دولة الإمارات والفرص المتوفرة لا سيما في قطاعات التجارة، والصناعات التقنية المتطورة، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والقطاعات الخدمية، وقطاعات النقل والسياحة، فضلاً على السعي لتعزيز العلاقات والشراكة بين المستثمرين الإماراتيين، ونظرائهم من هونج كونج.

وفي سياق متصل، يرأس عبد الله آل صالح، وفداً رفيع المستوى من الدولة في زيارة رسمية إلى جمهورية نيبال لبحث فرص تعزيز التعاون واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، ومناقشة أليات لإحداث تقارب بين مجتمع الأعمال من الجانبين ودراسة فرص الشراكات المتاحة.

تأتي زيارة نيبال خلال الفترة من 25 و26 من يونيو الجاري، وتشمل عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع كبار مسؤولي الحكومة لبحث قنوات التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.