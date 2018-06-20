نمو الاقتصاد العالمي يعزز الطلب على النفط والغاز

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أن قطاع النفط والغاز العالمي يقف على أعتاب مرحلة تاريخية جديدة تشهد ارتفاعاً في الطلب على منتجاته مدفوعاً بالنمو الذي تشهده كل الاقتصادات الرئيسة. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها معاليه خلال جلسة رئيسة بعنوان «مستقبل مستدام للطاقة العالمية» ضمن فعاليات الندوة الدولية السابعة لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والتي تقام خلال الفترة بين 20-21 يونيو في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال معالي د. سلطان أحمد الجابر إن الطلب على النفط والغاز ومشتقاتهما يشهد نمواً متزايداً، موضحاً أن كل الدلائل تشير إلى مستقبل مبشر لصناعة النفط والغاز بفضل النمو القوي الذي يحققه الاقتصاد العالمي.

وأضاف: «على الرغم من صعوبة توقع أسعار النفط في المستقبل، إلا أن مؤشرات الاقتصاد العالمي تدفعنا إلى التفاؤل، حيث تشهد جميع الاقتصادات الرئيسة في العالم نمواً مستمراً ما يعزز الطلب على جميع منتجاتنا في كافة مجالات ومراحل سلسلة القيمة للموارد الهيدروكربونية».

وأشار معاليه إلى الدور الإيجابي الذي قامت به منظمة أوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة للمساهمة في إعادة التوازن إلى أسواق الطاقة واستقرار الأسعار.