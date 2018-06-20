الاتحاد الأوروبي يبدأ تطبيق الرسوم على الصادرات الأميركية 22 يونيو

بروكسل (أ ف ب)

يبدأ الاتحاد الأوروبي تطبيق رسوم جمركية على بعض الصادرات الأميركية مثل الجينز والدراجات النارية اعتباراً من 22 يونيو، في تدابير اتخذها الاتحاد الأوروبي رداً على رسوم واشنطن على واردات الصلب والألمنيوم الأوروبية.

وقالت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم في بيان إن «القرار الأحادي وغير المبرر للولايات المتحدة» بفرض هذه الرسوم الجمركية «لا يترك لنا خياراً آخر»، مضيفة أن «قواعد التجارة الدولية لا يمكن انتهاكها من دون رد من جانبنا».

من جهة أخرى، قد تكون الشركات الأوروبية أكثر تفاؤلا من قبل حيال الظروف في الصين، إلا أنها لا تزال تندد ببيئة أعمال معادية في هذا البلد، ما بين القيود المفروضة على الإنترنت والتنظيمات غير العادلة، وفق ما كشف تحقيق نشر أمس.

وأعربت نحو 61% من أصل 532 شركة من الاتحاد الأوروبي استطلعت آراءها غرفة التجارة التابعة للاتحاد الأوروبي في الصين في إطار تحقيق سنوي، عن «تفاؤلها» حيال نمو قطاعها في هذا البلد، مقابل 55% العام الماضي.