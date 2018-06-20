«مبادلة للبترول» تستكمل الاستحواذ على حصة في «شروق»

أبوظبي (الاتحاد)

استكملت شركة «مبادلة للبترول»، التابعة لشركة «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، صفقة الاستحواذ على حصة شركة «إيني» الإيطالية البالغة نسبتها 10% في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز في مصر والذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي. وفي أعقاب استكمال الصفقة، ستتولى «إيني» عملية تشغيل الحقل وذلك من خلال شركة «آي إي أو سي» التابعة لها، حيث تمتلك «إيني» بموجب الصفقة نسبة 50% من حصة الامتياز، فيما يمتلك الشركاء الآخرون، وهم كلٌ من شركة «بي بي» البريطانية حصة 10% وشركة «روزنت» نسبة 30%.

وتم التوقيع على اتفاقية إتمام الصفقة مع شركة «إيني» في القاهرة من قبل الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وقال الدكتور بخيت الكثيري: «تشكّل حصة 10% في امتياز حقل شروق البحري من خلال حقل ظُهر للغاز الطبيعي استثماراً متميزاً يُضاف إلى محفظة مبادلة للبترول، وهو بمثابة باكورة استثماراتنا في السوق المصري. وسوف يتيح الحقل لمبادلة للبترول بما يمتلكه من قدرات عالمية المستوى زيادة الإنتاج في المستقبل واحتياطيات هائلة، وهي الإمكانيات التي تدعم مسيرتنا لتحقيق عائدات نمو طويلة الأمد. ويأتي ذلك في الوقت الذي نتطلع من خلال شراكتنا مع شركة عالمية مثل إيني إلى تعزيز التعاون فيما بيننا، بما يمكّننا من توفير موارد تلبي الطلب المتزايد على الطاقة في السوق المصري».

من جهته، قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني»: «نحن نرحب بالإعلان اليوم عن استكمال صفقة الاستحواذ مع مبادلة للبترول التي تعد شريكاً قوياً وموثوقاً نتطلع إلى التعاون معه. ويعد العمل مع شركاء مهمين مثل (مبادلة للبترول) و(بي بي) و(روس نفط) دفعة قوية لتطوير حقل ظهر، كما أن هذا التعاون يسلط الضوء على جودة الأصول التي ستلعب دوراً أساسياً لدعم هدف مصر المتمثل في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة».

والجدير بالذكر أن حقل «ظُهر» تم اكتشافه بواسطة شركة الطاقة الإيطالية «إيني» في أغسطس 2015 ويعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط، إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة. ويقع الحقل على بعد حوالي 190 كيلومتراً إلى الشمال من مدينة بورسعيد في منطقة يصل عمق المياه فيها إلى نحو 1.500 متر.

وقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل «ظُهر» في ديسمبر 2017. ويصل الإنتاج الحالي للحقل إلى أكثر من 1.1 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، أي ما يعادل حوالي 200 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج ليصل إلى ملياري قدم مكعبة من الغاز يومياً بنهاية العام 2018، وأن يواصل الارتفاع ليبلغ 2.7 مليار قدم مكعبة يومياً بنهاية 2019.