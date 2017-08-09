يقتلون عاملتهم المنزلية حرقا لعجزها عن سداد دين

أ ف ب

توفيت عاملة في الخدمة المنزلية بعدما أحرقها مخدوماها في ولاية بنجاب الباكستانية لعدم تسديدها دينا، على ما ذكرت الشرطة اليوم الأربعاء.



ووقع الحادث الأحد في منطقة "نانكانا صاحب" على بعد حوالى 95 كيلومترا عن مدينة لاهور الواقعة في شرق البلاد.



وقال جعفر حسين المسؤول في الشرطة المحلية "كانت الضحية فوزية بيبي وزوجها يعملان في منزل في الأشهر الخمسة الأخيرة. وقد استدانا من صاحب العمل مبلغ 25 ألف روبية (حوالى 200 يورو)".



وأوضح حسين أن الزوجين أبلغا صاحبي العمل وهما أب وابنه أنهما ينويان الرحيل فطلب منهما المستخدم تسديد الدين.

وأضاف المسؤول في الشرطة "لم يكن للزوجين أي مال فضرب أصحاب العمل الزوج واحتجزاه في قاعة ورموا الوقود على زوجته وأضرموا النار فيها".



ونقلت الضحية إلى مستشفى في فيصل آباد حيث فارقت الحياة.

وأكد أصغر شاهين المسؤول في الشرطة المحلية أيضا، ما حصل مشيرا إلى توقيف المشتبه فيهم.



وقال سلف الضحية محمد أمير إن أصحاب العمل كانوا يسيئون معاملة الزوجين "ولا يقدمون لهما الطعام ولا يدفعون لهما أجرهما".