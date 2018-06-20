4.89 مليار درهم قيمة وثائق تأمين المركبات في 2017

يوسف العربي (دبي)

بلغت قيمة الوثائق الموحدة للتأمين على المركبات التي أصدرتها شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، خلال العام الأول لتطبيق النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2017، نحو 4.89 مليار درهم، وفق تقديرات «بي إم أي» للأبحاث التابعة لوكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني.

وأفاد التقرير الفصلي لـ«بي إم أي» عن قطاع التأمين في الدولة، خلال النصف الأول من العام 2018، أن التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين على مدار السنوات الماضية لعبت دوراً حيوياً في الحفاظ على استقرار القطاع، على الرغم من التحديات الاقتصادية على الصعيدين العالمي والمحلي.

وأوضح التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أن سوق التأمين في الإمارات حافظ على موقعه باعتباره أفضل سوق شرق أوسطي على مؤشر حساب الفرص والمخاطر بعد إحرازها (54.55) نقطة، يليه سوق التأمين في البحرين بـ(53.33) نقطة، ثم السعودية (48.03)، ثم عمان (46.4) نقطة، فيما بلغ المتوسط العام لأسواق التأمين بمنطقة الشرق الأوسط (39.89) نقطة.

ولفت إلى أن الأمن والاستقرار السياسي المشهود بهما في الإمارات منحا دفعة قوية لقطاع التأمين، وساعداه على التفوق كثيراً على باقي أسواق التأمين الأخرى في المنطقة.