رؤية.. ورؤيا بوشكين شاعر روسيا الأكبر



تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018 هاشم صالح في الوقت الذي تستقطب فيه روسيا أنظار الكرة الأرضية بسبب (المونديال) أو كأس العالم دعونا نتساءل: من هو بوشكين؟ هل هو متنبي روسيا؟ من دون شك. إنه يشكل أحد مفاخرها الأدبية ومجدها. الكسندر بوشكين لم تكن حياته تقل مأساوية وإثارة عن أدبه وأشعاره. فقد عاش الحياة شعراً ومات شعراً بشكل فاجع، بل وبشكل أقوى ما يكون الشعر. ولد بوشكين في موسكو عام 1799 في عائلة أرستقراطية كبيرة، وكان عمه مثقفاً كبيراً وشاعراً معروفاً، وهو الذي زرع في نفسه حب الأدب الكلاسيكي الفرنسي الذي تعرف عليه منذ الطفولة، وأصبح مولعاً به. وقد درس في ثانوية شهيرة مخصصة لأولاد النبلاء، وتربى على أفكار الحرية وحب الوطن، ونظم الشعر. ثم نبغ بسرعة وفرض نفسه على أقرانه، وراح يعيش حياة اللهو والاستمتاع لفترة من الزمن في مدينة سان بطرسبورغ الرائعة. ويبدو أن توجهاته الأدبية الأولى كانت ثورية ومضادة لأفكار الطبقة الأرستقراطية العالية التي ينتمي إليها. لقد كانت توجهاته ليبرالية، أي متأثرة بأوروبا الغربية وعصر التنوير والثورة الفرنسية. ولهذا السبب غضبت عليه السلطة الرجعية الأصولية القيصرية ونفته إلى جنوب روسيا، حيث بقي بين عامي 1820 -1824. ثم تسلمته عائلته وأجبرته على البقاء في المنزل أثناء اندلاع الثورة ضد القيصر، وكانت تعرف أنه يرغب في المشاركة فيها. ثم تغيرت الأمور بعدئذ وانفتحت السلطة عليه. وعندئذ استدعاه القيصر إلى العاصمة لكي يشتغل لديه كمؤرخ رسمي للبلاط، وهكذا انتقل من النقيض إلى النقيض بعد فشل الثورة الليبرالية. في عام 1831، تزوج بوشكين من فتاة رائعة الجمال، تدعى ناتالي غونتشاروفا، وعلى يدها سيكون مقتله. ألم ننصحكم أكثر من مرة بألا تعشقوا الجميلات الفاتنات فلم تتعظوا؟ وراح يعيش معها حياة القصور والصالونات الأرستقراطية في موسكو، حياة الرقص واللهو والمجون. ويبدو أن البلاط راح يحيك بعض المؤامرات ضده من أجل الإيقاع به. وقد أدت مؤامراتهم في نهاية المطاف إلى حصول تلك المبارزة الشهيرة التي أدت إلى مقتله عام 1837 وهو في الثامنة والثلاثين فقط. على هذا النحو انتهت حياة الكسندر بوشكين، مؤسس الشعر الروسي الحديث. وهي نهاية فاجعة في عز الشباب. ولا تزال تثير الألم في نفوس الروس حتى الآن. ولكن كيف حصلت هذه النهاية؟ يقال بأن أحد النبلاء الفرنسيين المقيمين في موسكو أغرم بزوجته وحاول مغازلتها. واعتبر بوشكين هذا العمل إهانة له أو تعدياً على شرفه وحرمه المصون. فتحداه وطلبه للمبارزة، وكانت تلك هي العادة السائدة آنذاك. وقد تمت المبارزة بالمسدسات لا بالسيوف كما كان يحصل في القرون الوسطى. وهنا يكمن الطابع الوحشي لهذه العادة السخيفة التي انتهت من أوروبا الآن لحسن الحظ. فمن يطلق بشكل أسرع ويصوب بشكل أدق، يفوز. نحن في عصر الكاوبوي وأفلام كلينت ايستوود الرائعة. وللأسف الشديد، فإن بوشكين أخطأ غريمه الذي ينافسه على زوجته، في حين أن هذا الأخير لم يخطئه فأصاب منه مقتلاً. ولكنه لم يمت إلا بعد ثلاثة أيام من العذاب والصرخات التي تشق عنان السماء. الطريق الصعب ينبغي العلم بأن بوشكين كان أول كاتب روسي يعيش من قلمه ولو جزئياً. وكان قد بذل كل جهده لتنشيط الحياة الثقافية في روسيا بعد عودته من المنفى. فقد رفع مستواها عن طريق كتابة العديد من المقالات النقدية في الجرائد الكبرى. والواقع أنه أدهش عائلته منذ الطفولة بمقدرته على حفظ أكبر قدر ممكن من القصائد وترديدها عن ظهر قلب. كما وأدهشهم بمدى سعة اطلاعه على الأدب الفرنسي، خاصة مؤلفات موليير، وفولتير، وسواهما. ويبدو أنه كان نهماً للقراءة والمطالعة ولا يشبع من الروائع. ومن المؤكد أنه اطلع على قصائد اللورد بايرون، وكذلك على أدب شكسبير. وقد تفتحت موهبته الشعرية بشكل مبكر جداً. فمنذ سن الخامسة عشرة نشرت له مجلة «رسول أوروبا» أولى قصائده. ومعلوم أنه دخل إلى وزارة الشؤون الخارجية كموظف عام 1816، ولكن القيصر غضب عليه وفصله من الوظيفة ونفاه إلى جنوب البلاد لبضع سنوات بسبب نشره قصائد ثورية مضادة للسلطة. وهذا دليل على أنه كان يتميز بطبع متمرد يرفض الخضوع للاستبداد ويعيش الحرية. فقد كان بإمكانه أن يعيش مترفاً مدللاً من دون أية هموم أو متاعب لأنه ينتمي إلى أعلى الطبقات الاجتماعية، ولأن السلطة كانت مستعدة لفتح كل الأبواب أمامه. ثم لأنه كان غنياً لا ينقصه شيء. ولكنه رفض كل هذه الإغراءات والتسهيلات واختار الطريق الصعب: طريق الشرف، والأدب، والدفاع عن المظلومين والمضطهدين. وهنا تكمن عظمته وسرّ المكانة الكبيرة التي يحتلها داخل الآداب الروسية. ونلاحظ أن تأثير اللورد بايرون ينعكس على كتابه: سجين القوقاز (1821). وهو يصف فيه التقاليد العريقة للشعب الشركسي الذي يسكن تلك الجبال الوعرة، جبال القوقاز. وفي دواوينه الأخرى، يتحدث عن أجواء الحريم الإسلامية في منطقة «كريميا» التي نفي إليها لبضع سنوات. كما ويظهر تأثره بالقرآن الكريم في بعض نصوصه الجميلة والأساسية. وفي قصائد أخرى، يتحدث بوشكين عن شعب الغجر الذي خالطه وتعرف عليه وأعجب به. وبالتالي فقد كان منفتحاً على التأثيرات الأدبية والفكرية والروحية كافة. ولكنه، وتحت تأثير الأدب الفرنسي لفولتير، نشر قصائد مضادة للدين المسيحي، وهذا ما أثار عليه غضب القيصر والكنيسة الأرثوذكسية. فقد كان هذا العمل يعتبر من المحرمات آنذاك. ... المزيد