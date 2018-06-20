من القدم.. إلى الرأس!

إيهاب الملاح

انطلق العرس الكروي الأكبر، الأشهر، الأهم في العالم قبل أيام في موسكو، وسط اهتمام ومتابعة مئات الملايين في كل أنحاء المعمورة..

كأس العالم في نسختها الواحدة والعشرين، يتنافس على شرف الظفر بها 32 منتخباً؛ ملتقى كرنفالي بكل ما تعنيه الكلمة؛ حيث التجسيد الناصع لتحاور وتجاور وتفاعل الثقافة بكل مظاهرها؛ اللغة، الطقوس، مظاهر التعبير، الأزياء الغناء، الأهازيج الشعبية، المقطوعات الحماسية..

نعم. ما زلت عند ظني بأن الكرة فن عظيم واختراع مدهش لتجميع الطاقة الإيجابية (العقلية والبدنية والنفسية والاجتماعية أيضاً).. من منا لم يمارسها ولو لمرات معدودة؟ ومن منا لم يستشعر أو يتشرب بعض قيمها الجميلة، مثل العمل الشاق، والمثابرة بل تقبل الهزيمة واحترام المنافس وتهنئته حال فوزه؟ لقد كان ذلك هو المثال حتى لو لم يطبق 100% على أرض الواقع!

وقع الكثيرون في غرامها من أهل الأدب والفكر والثقافة؛ وكتب الكثيرون منهم عن الكرة كظاهرة اجتماعية وثقافية وإنسانية، ردّوا بها على تلك التنظيرات العجيبة المتواترة عن تسفيه اللعبة الشعبية الأولى في العالم وتسفيه الاهتمام بها، وهم الذين تصدوا لشرح وتفسير وقراءة معنى أن يتراص اللاعبون لصنع «حائط بشري» في الملعب، أو معنى أن يكون الفرد جزءاً من فريق، أو كيف تدير وتتحكم في مشاعرك وأحاسيسك وإحباطاتك وتسيطر عليها أمام جمهور غفير بالآلاف، مثلما صنع النجم المصري والعربي محمد صلاح عقب هدف التعادل مع الكونغو في المباراة التي تأهل المنتخب المصري على إثرها إلى منافسات كأس العالم حالياً في روسيا!

هنا ستجد بعضاً مما يجمع بين عشاقها كل من مكانه في العالم، ومن بلده في المعمورة، وحسب رؤيته: