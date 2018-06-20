من القدم.. إلى الرأس!

انطلق العرس الكروي الأكبر، الأشهر، الأهم في العالم قبل أيام في موسكو، وسط اهتمام ومتابعة مئات الملايين في كل أنحاء المعمورة..
كأس العالم في نسختها الواحدة والعشرين، يتنافس على شرف الظفر بها 32 منتخباً؛ ملتقى كرنفالي بكل ما تعنيه الكلمة؛ حيث التجسيد الناصع لتحاور وتجاور وتفاعل الثقافة بكل مظاهرها؛ اللغة، الطقوس، مظاهر التعبير، الأزياء الغناء، الأهازيج الشعبية، المقطوعات الحماسية..
نعم. ما زلت عند ظني بأن الكرة فن عظيم واختراع مدهش لتجميع الطاقة الإيجابية (العقلية والبدنية والنفسية والاجتماعية أيضاً).. من منا لم يمارسها ولو لمرات معدودة؟ ومن منا لم يستشعر أو يتشرب بعض قيمها الجميلة، مثل العمل الشاق، والمثابرة بل تقبل الهزيمة واحترام المنافس وتهنئته حال فوزه؟ لقد كان ذلك هو المثال حتى لو لم يطبق 100% على أرض الواقع!
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هنا ستجد بعضاً مما يجمع بين عشاقها كل من مكانه في العالم، ومن بلده في المعمورة، وحسب رؤيته:
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