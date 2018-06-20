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المونديال: بعيداً من المرمى.. قريباً من الهدف

بين الهاوية والمجد
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تاريخ النشر: الخميس 21 يونيو 2018

أسماء جزائري

عليكَ ألّا تتوقف عن دفعها للآخرين كما تفعلُ بكَ الأيام، أن تُحاول إيصال هدفك إلى قلوب النّاس بطريقة فنيّة كما تفعلُ تركتكَ من المُعاملة وتاريخ سيرتك من بعدكَ، يُمكنك تسجيل الهدف الأبديّ فقط إذا تركت أثره خارج لوحة التَّرقيم، إذا كنت فعلاً مبدعاً..

الألعاب عامة وكرة القدم خاصّة تنتمي إلى شيء من النَّباهة وشيء من الفنّ، هي المنطقة ما بين أن تكُون فيلسوفاً ورجل دين، تمثيلكَ للوجُود بالفردانيّة والجماعة وتمثيلك للعبادة بالأتباع والهوس، ومهما تصدّينا لمن يخرجها عن إطارها كلعبة ظلّت تلك الغريزة الانتقاميّة الأولى التّي ابتدأت بها موجودة، غريزة انتقام الحقّ من الباطل، انقسام العالم إلى أشرار وأخيار، إلى مُهاجمين ومُدافعين، إلى منهزمين وفائزين.. في الأخير هذه اللّعبة ما هي إلا اختصار لمقُولة سارتر: كرة القدم مجازٌ يعبّر عن الحياة كلّها، بينما يضبطُ الفيلسوف جوفيني العبارة بعكسها قائلاً: بل الحياة مجازٌ يُعبّر عن كرة القدم، وعلينا أن نتمرّن على فهم هذه المجازات التّي تختفِي بين ظهرانيها لعبة تحتكم للتركيز على التّسديد وفنون المراوغة، ومثلما يتجلّى فكر أحدهم على اليد التّي تركلُ القلم على مُستطيل الورقة يمكن للآخرين اعتبار الأقدام تجلّياً لإرادة العقل أيضاً في تدوين فكرته بأقدام تركل كرة على مستطيل عشبيّ، لكن هل هي لعبة السّيطرة أم أنّها الّلعبة المُسيطرة؟ ربّما هي دور حيادي إذا تعلّق الأمر بالتّصنيف.

فرضيّات الهوس

يميلُ الإنسان أحياناً إلى الانتقام عن طريق الفوضى، وبسنّ فرضيّات الهوس حينما يفشل مَن حوله على أخذه بعين الاعتبار، وتوجهه لمشاهدة مباراة لكرة القدم لا يختلف عن توجهكم لحضُور حفلٍ غنائيّ، السّينما، المسرح أو أمسية شعريّة، هو نفسه ذلكَ الوقت الذّي تستمتعُ فيه وأنتَ تقرأ رواية أعجبتك، أبطالُها غربٌ لكنّهم يُمثّلون تفاصيلكَ، أناسٌ يقولُون عنك ما تُريد سماعه، يعزفونَ لحناً تودّ عزفه أو يمثلون أدواراً خبأتها عنك، وهم أيضاً هؤلاء الّذّين يركضُون داخل إطار حياتكَ بأقدامٍ غير أقدامك.

في هذه اللّعبة يجدُ الإنسان أين يتخلّصُ مجازاً من تعبه العنيف برميه على عاتقِ فريقٍ اختاره سلفاً أو في اللّحظة التّي تابع فيها تلك المُواجهة، ويتحوّل ذلك المستطيل فجأة إلى شريطٍ لمقاومة وجوديّة ما بين الهاوية والمجد، وحين ينزعجُ الكثيرون أو يُسعدون في أماكن مُختلفة يصرخُ هؤلاء داخل الملاعب غضبا وبهجة، لأنّها اللّعبة التّي علّقت عليها من جديد الشّعوب آمالها، إنّها الأحزاب الرياضيّة التّي انتصرت لها حينما خذلتها الأحزاب السياسيّة، ويختصر محمود درويش ذلك التّعويض بما كتبه عن مارادونا: مارادونا يتقّدم بالكرة من حيث تراجعت السّلطة، مارادونا يُعيد الجزيرة إلى الأرجنتين وينبّه الإمبراطورية البريطانيّة إلى أنّها تحيا في أفراح الماضي البعيد».

فهل ظلَّت اللّعبة وريثة جريمة اللّعب بالرُّؤوس حتى وإن لم يتمّ قطعها بالسّكين بل بالملهاة؟ هل يغيبُ الفكر إن أحببت اللُّعبة؟ هل سنظلُّ نُعاتب إنجلترا على أنَّها من أفدح جرائمها كما صرَّح الشاعر الأرجنتيني بورخيس؟ وهل يجبُ على المُثقَّف أن يُشهر عداءه للعبة من باب هيبة ثقافته حتّى وإن كان مغرمًا بها في داخله؟ هل يُهين حبّ هذه اللّعبة المعرفة؟ هل كرة القدم لعبة غبيّة؟ وماذا نفعل بعشق الجماهير الذّي فاقَ عدده عشق الآلهة من يحميه من التّسفيه؟ ... المزيد
     
 

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