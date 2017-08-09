أي مستقبل للعلمانية في العالم العربي؟

أحد أهم الأسئلة المطروحة على العالم العربي منذ سنوات التحرر من الاستعمار الغربي في خمسينات وستينات القرن المنصرم هو ذاك الذي يبحث في آفاق العلمانية العربية وجدلية تعايشها مع الوضع العربي المعاصر، ويبدو أن علامة الاستفهام حول ذلك المستقبل لا تزال حائرة، وبخاصة في ظل غياب المحددات الفكرية أو الإضاءات التي تقدم لنا جواباً شافياً وافياً.
على أنه لا يمكن استشراف مستقبل العلمانية في العالم العربي إلا إذا وقفنا على أمرين: الأول تعريفها السريع وغير السطحي في ذات الوقت، والثاني يتصل بتبيان ما هو ضدها، انطلاقاً من القاعدة الفكرية: «بضدها تتمايز الأشياء».
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والشاهد؛ أنه في حال استطلعنا آفاق العلمانية عربياً، سوف نتوقف عند «الأصولية»، فإذا كانت العلمانية فعلاً تقدمياً، تحررياً، ليبرالياً، فإن فعل الأصولية، سلفي رجعي، لا يرى الخير إلا في كل سلف ويعتقد السوء في كل خلف.
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