أي مستقبل للعلمانية في العالم العربي؟

إميل أمين

أحد أهم الأسئلة المطروحة على العالم العربي منذ سنوات التحرر من الاستعمار الغربي في خمسينات وستينات القرن المنصرم هو ذاك الذي يبحث في آفاق العلمانية العربية وجدلية تعايشها مع الوضع العربي المعاصر، ويبدو أن علامة الاستفهام حول ذلك المستقبل لا تزال حائرة، وبخاصة في ظل غياب المحددات الفكرية أو الإضاءات التي تقدم لنا جواباً شافياً وافياً.

على أنه لا يمكن استشراف مستقبل العلمانية في العالم العربي إلا إذا وقفنا على أمرين: الأول تعريفها السريع وغير السطحي في ذات الوقت، والثاني يتصل بتبيان ما هو ضدها، انطلاقاً من القاعدة الفكرية: «بضدها تتمايز الأشياء».

يمكن القول بأن أفضل تعريف للعلمانية ــ حتى نتجنب الجدل البيزنطي المثار حولها عربياً منذ أزمنة طويلة ــ هو أنها التفكير في النسبي بما هو نسبي، وليس بما هو مطلق... لماذا؟ لأن المطلق لا يقبل الاختلاف أو التعددية، فيما النسبي يحتمل الاختلاف والتباين، بل يفسح المجال للآخر بوصفه مكملاً له وليس ضداً يختصم منه.

والشاهد؛ أنه في حال استطلعنا آفاق العلمانية عربياً، سوف نتوقف عند «الأصولية»، فإذا كانت العلمانية فعلاً تقدمياً، تحررياً، ليبرالياً، فإن فعل الأصولية، سلفي رجعي، لا يرى الخير إلا في كل سلف ويعتقد السوء في كل خلف.