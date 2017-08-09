نحو علمانيّة إسلاميّة

أيقظت تصريحات السفير الإماراتي في واشنطن حول العلمانية مارداً أراد ويريد الجميع أن يظل في قمقمه؛ فليس هناك ادعى لهيجان الكثير من الإسلاميين من ذكر هذه الكلمة التي ترادف ذكر الشيطان الرجيم وتستدعي التعوذ، والحقيقة أن ما ذكره هو في الحقيقة الأفق الممكن الوحيد ليخرج العرب من وضع ضيف الحضارة الثقيل - كما قال سلامة موسى - والسبيل الوحيد للهروب من وضعية «خروج العرب من التاريخ « حسب عبارة مؤلّف فوزي منصور.
وبدون الدخول في التصريحات السياسية لرجل سياسي بالأساس، فإن ما يهمنا هو الرجوع إلى المسألة من زاوية جذرية بالمعنى الفلسفي للكلمة؛ أي تناول المسائل من جذورها لعلنا نفهم سر حاجة العالم العربي اليوم إلى أن يعيد تشكيل علاقته بالمسألة الدينية.
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وهو وصف صحيح، فلا تزال العلمانية تعاني في البلاد العربية من سوء الفهم لمنطلقاتها الفلسفية والسياسية، ومن الهجمات التي لا تهدأ من الفكر الديني بكل اتجاهاته.
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