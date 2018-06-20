جيرار جينيت.. التنظير بالممارسة

عز الدين بوركة

عن عمر ناهز 87 سنة رحل المفكر الفرنسي جيرار جينيت G. Genette، يوم الجمعة 11 مايو الماضي، بعدما خلّف وراءه تاريخاً طويلاً من العطاء امتدّ لعقود داخل مختبر الفكر والتنظير الأدبي. إذ وُصِفَ بأنه «منظّر الأدب» الشهير، بينما يصف هو مساره الأدبي قائلا: «لقد بدأت بالنقد، من ثمة انتقلت إلى الشعري، وانتهيت بالممارسة»، إنها ممارسة التفكير والتنظير، هي الممارسة التي يتحدث عنها جنيت، حيث إنه انتهج التنظير حتى في كتاباته الإبداعية، لقد كان مخلصاً لما كان ينظّر له.

إنه جيرار جينيت الناقد والشاعر، المفكر في الأدب والمنظّر فيه وله، يعد من مؤسسي مجلة «الشعرية» Poétique، رفقة تزفتان تودوروف وهيلين سيكسيو، سنة 1970، المجلة التي تعتبر من أبرز المجلات احتضاناً للخطابات الشعرية والآداب المعاصرة، والتنظير لهما، كما أنها احتضنت نصوص أسماء شعرية عالمية كان لها دور كبير في إحداث قفزات نوعية في الشعر العالمي، أمثال رولان بارت وكريستين فاشامبر وميشيل دوبي ورومان جاكوبسون وفاليري Valery...

عن علاقته بجيرار جينيت يتذكر تودوروف قائلا، «لقد كنا نكمل بعضنا البعض بشكل غريب»، ويضيف «كنا نحن نجمع النصوص وكان جينيت هو من يرفضها». هذه العلاقة «الغريبة» هي التي قوّت أواصر التماسك الذي عرفته المجلة وجعلتها تستمر لسنوات.

من الأدبي إلى الفني

يعد جينيت إذن من الأسماء البارزة في تاريخ التنظير الأدبي المعاصر، والممارسة الشعرية، إذ يعتبر متخصصاً في النظرية العامة للأشكال الأدبية، بالخصوص السردية. فقد ترك منجزاً متميزاً، سبر عبره وعبر كتاباته عوالم لامألوفة وغير سابقة الفتح في التنظير الأدبي، فاتحا بذلك أبواباً شاسعة على أفاق مغايرة وجديدة لم يسبق إليها كاتب قبله. لم تقتصر إسهاماته التنظيرية على حقل الأدب فقط، فهو مارس التنظير والتفكير حتى في حقول فنية متعددة، ومن أبرزها كتابه «العمل الفني» الصادر سنة 1994، حيث يعالج هذا المفكر الأدبي فكرة كون العمل الفني سواء كان نمط وجوده ماديا، كاللوحة أو المنحوتة أو المعمار، والتي تتمثل بشكل مباشر للإدراك الجسدي، أو المادي، كالنص الأدبي أو اللحن الموسيقي، أو تلك التي تتطلب إجراءات غير مباشرة، مثل صفحة مخطوطة أو كتاب مطبوع أو أداء مسرحي... لكن الأعمال الفنية تفيض عن هذه الأنماط الوجودية الجوهرية من خلال أنماط مختلفة متباينة والتي تجعلها متعالية. فالعمل الفني يمكنه أن يعرف عدة حالات états، وكل واحدة منها يمكن أن تسبب عدة أنواع من الاستقبال... إلا أنه يتطلب الطابع النشط لهذا الاستقبال موقفاً معيناً مسبقاً لدى المتلقي، والذي يمكن أن نصطلح عليه بالاهتمام الجمالي، والذي يتحول عفوياً نحو التقدير الإيجابي أو السلبي أو المحايد تجاه العمل الفني. إذ يشكل التفاعل بين الجوانب التي يقدمها الأثر والنشاط الفكري والإدراكي للجمهور ما يسمى ب»العلاقة الاستتيقية (الجمالية)» la relation esthétique، إذ يخبرنا جينيت أنه «ونظراً للشبكة التي لا تنفصل عن العلاقات التي تشكل عالم الفن، لا يوجد عمل مكتفي ذاتياً أو مكتفي بذاته: فتعالي الأعمال الفنية لا حدود له» (ص 238).