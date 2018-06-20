الإسلام والدّيمقراطيّة.. وعود أم إخفاقات؟

محمد أركون

ترجمة : أحمد حميدة

أمام غزارة الدراسات التي كتبت عن هذا الموضوع قد نحتاج أولا ً إلى تنقية مجال بحث لوثته المواقف الدفاعية المتهيجة والتمثلات الأيديولوجية المتشنجة، وذلك أمر ينسحب في الحقيقة على كل الدراسات التي تتناول بالتحقيق والتمحيص مسألة الإسلام المعاصر.

لا تعود هذه البلبلة فحسب إلى الملايين من المؤمنين المتنازعين على أحقية الدفاع عن الإسلام «الأرثوذوكسي»، إسلام البدايات، كما أوحى الله به إلى عباده في خطابه السرمدي.. المقدس، إذ يساهم فيها أيضاً تزايد عدد المتخصصين في هذا الإسلام من الغربيين، سواء كانوا من الصحفيين الذين يَشِيّدون حقائق ثابتة ويُبدُون مواقف مطلقة، معقدة وظرفية، يلتمسونها في الغالب لدى الفاعلين «الإسلاميين»، أو كانوا من المتخصصين في الشؤون السياسية، أو من المؤرخين وعلماء الاجتماع، الذين يتولون تصريحاً وكتابة إشاعة معلومات «علمية» مزعومة عن مواضيع ومجالات، هي في الأصل غاية في التباين والالتباس.

وقد ساهمت أحداث 11 سبتمبر 2001 في ترسيخ إرادة الوصول إلى تلك المعلومات، التي غالباً ما كانت تأتي متقادمة ونزوية، هوامية وجازمة، ومعبرة عن تصورات خيالية تشكلت منذ أمد بعيد في ظرفيات إسلامية وغربية مختلفة، فلم تكن بذلك معبرة عن توق حقيقي لاعتزال الخطابات ذات البعد التسلطي، المترافقة بدورها مع خطابات تجريم وبحث محموم عن «هويات قاتلة». كما نرى الكثير من الكتاب الموهوبين يساهمون في تغذية أدب يستجيب أكثر لإغراءات السوق منها إلى انتظارات الجماهير العريضة التي تريد أن تفهم على نحو أفضل مثل تلك الوضعيات المتضاربة.